Huawei, Yeni Orta-Alt Seviye Cihazı Honor 6C Pro'yu Tanıttı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, yan markası olan Honor'un yeni modeli Honor 6C Pro'yu Rusya'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı.

Huawei, Honor 6C modelini Nisan ayında tanıtmıştı. Şirket şimdi de daha gelişmiş bir model olan Honor 6C Pro’yu kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni Honor 6C Pro, şirketin Avrupa’daki web sitesinde görünmese de Honor’un Fransa Twitter hesabı cihazın teknik özelliklerini paylaştı.

Orta-alt seviye bir cihaz olan Honor 6C Pro, HD çözünürlükte 5.2 inçlik bir ekrana sahip. Cihazın ön yüzünde herhangi bir fiziksel tuş bulunmamasına karşın parmak izi tarayıcı cihazın arkasında, kameranın altında olacak şekilde konumlandırılmış.

Teknik özellikler:

İşlemci: MediaTek MT6750

RAM: 3GB

Depolama: 32GB

Ekran: 5.2 in. HD çözünürlük

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3.000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Honor 6C Pro’nun fiyatı hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Fakat cihazın Avrupa’da 179 Dolar’dan satışa çıkması bekleniyor.