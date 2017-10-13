Huawei, Yeni Orta-Alt Seviye Cihazı Honor 6C Pro'yu Tanıttı!

Huawei, Honor 6C modelini Nisan ayında tanıtmıştı. Şirket şimdi de daha gelişmiş bir model olan Honor 6C Pro’yu kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni Honor 6C Pro, şirketin Avrupa’daki web sitesinde görünmese de Honor’un Fransa Twitter hesabı cihazın teknik özelliklerini paylaştı.
Orta-alt seviye bir cihaz olan Honor 6C Pro, HD çözünürlükte 5.2 inçlik bir ekrana sahip. Cihazın ön yüzünde herhangi bir fiziksel tuş bulunmamasına karşın parmak izi tarayıcı cihazın arkasında, kameranın altında olacak şekilde konumlandırılmış.
Teknik özellikler:
İşlemci: MediaTek MT6750
RAM: 3GB
Depolama: 32GB
Ekran: 5.2 in. HD çözünürlük
Arka Kamera: 13 MP
Ön Kamera: 8MP
Batarya: 3.000mAh
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Honor 6C Pro’nun fiyatı hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Fakat cihazın Avrupa’da 179 Dolar’dan satışa çıkması bekleniyor.