Huawei'nin Honor markası, yeni giriş seviye akıllı telefonu Honor 7A'yı tanıttı. Çift kamerası ile giriş seviyede portre modu sunan cihaz, geniş ekranı ile de günümüz trendlerini yakalıyor.

Çinli akıllı telefon Huawei’nin alt markası olan Honor, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Honor 7A’yı tanıttı. 5.77 inçlik HD+ bir ekrana sahip cihaz, Android işletim sisteminin son versiyonu olan Android Oreo üzerine inşa edilen Huawei EMUI 8.0 arayüzü ile en üst seviye kullanıcı deneyimini vadediyor.

3000mAh ile standart kullanımda bir günü tamamlayabilecek bir batarya kapasitesine sahip olan cihaz, ayrıca arkada bulunan 13MP’lik ana kameraya ek 2MP’lik ikinci kamerası ile doğal derinlik oluşturabiliyor ve arka plan bulanıklığı oluşturabiliyor. Honor 7A’nın önünde ise seviyesine uygun 8MP’lik bir kamera bulunuyor.

Huawei Honor 7A Özellikler

İşlemci: Snapdragon 430

RAM: 2GB/3GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 5.77 inç HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Siyah, altın ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak Huawei Honor 7A, 2GB RAM’li versiyonu için 500 TL, 3GB RAM’lik versiyonu için ise 650 TL fiyat etiketine sahip. Elbette bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.