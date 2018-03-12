Yüz tanıma kilidi, 4GB RAM'i, çift arka kamerası ve 18:9 ekranı ile seviyesinin üzerinde özellikler vaat eden Huawei Honor 7C tanıtıldı.

Bütçe dostu fiyat ile orta-üst seviye özellikler sunan yeni Huawei Honor 7C tanıtıldı. 18:9 formatında 5,99 inçlik ekranı ile Full HD+ çözünürlük sunan cihaz, 4GB RAM’i, portre modu için çift arka kamerası ve yüz tanıma kilidi ile Honor 7C tüketicilere seviyesinin çok üzerinde özellikler sunuyor.

8MP’lik ön kameranın ortam aydınlatmasına da bağlı olarak çalışan güzellik modu, çekilen selfielerin çok daha iyi bir renk ve ışık kazanmasını sağlar. Ayrıca yüz tanıma kilidi, parmak izi tarayıcıyı kullanmak istemeyen kişilere daha pratik bir ekran kilidi sağlıyor. Cihazın arkasında bulunan 13MP’lik ana kameraya ek 2MP’lik ikinci kamera ise çektiğiniz fotoğraflarda doğal bir arka plan bulanıklığı oluşturmanıza yardımcı olur.

Huawei Honor 7C Özellikler

İşlemci: Snapdragon 450

Snapdragon 450 RAM: 3GB/4GB

3GB/4GB Depolama: 32GB/64GB

32GB/64GB Ekran: 5.99 inç Full HD+

5.99 inç Full HD+ Arka Kamera: 13MP+2MP

13MP+2MP Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 3000mAh

3000mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Siyah, kırmızı, altın ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan Huawei Honor 7C, 3GB RAM/32GB ROM’lu versiyonu için 540 TL, 4GB RAM/64GB ROM’lu versiyonu için ise 780 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.