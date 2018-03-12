Bütçe dostu fiyat ile orta-üst seviye özellikler sunan yeni Huawei Honor 7C tanıtıldı. 18:9 formatında 5,99 inçlik ekranı ile Full HD+ çözünürlük sunan cihaz, 4GB RAM’i, portre modu için çift arka kamerası ve yüz tanıma kilidi ile Honor 7C tüketicilere seviyesinin çok üzerinde özellikler sunuyor.
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8MP’lik ön kameranın ortam aydınlatmasına da bağlı olarak çalışan güzellik modu, çekilen selfielerin çok daha iyi bir renk ve ışık kazanmasını sağlar. Ayrıca yüz tanıma kilidi, parmak izi tarayıcıyı kullanmak istemeyen kişilere daha pratik bir ekran kilidi sağlıyor. Cihazın arkasında bulunan 13MP’lik ana kameraya ek 2MP’lik ikinci kamera ise çektiğiniz fotoğraflarda doğal bir arka plan bulanıklığı oluşturmanıza yardımcı olur.
Huawei Honor 7C Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 450
- RAM: 3GB/4GB
- Depolama: 32GB/64GB
- Ekran: 5.99 inç Full HD+
- Arka Kamera: 13MP+2MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 3000mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Siyah, kırmızı, altın ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan Huawei Honor 7C, 3GB RAM/32GB ROM’lu versiyonu için 540 TL, 4GB RAM/64GB ROM’lu versiyonu için ise 780 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.