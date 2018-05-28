Hemen herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir fiyata sahip olan yeni Huawei Honor 7S, MediaTek MT6739 işlemci, 2GB RAM ve 16GB depolama alanı ile birlikte tanıtıldı.

Huawei çatısı altında piyasaya çıkan Honor markası, şirketin yeni bütçe dostu akıllı telefonu Honor 7S’i tanıttı. Son derece mütevazı donanım özellikleri ve her bütçeye uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazın teknik özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Huawei Honor 7S Özellikler İşlemci: MediaTek MT6739

RAM: 2GB

Depolama: 16GB

Ekran: 5.45 inç HD+

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3020mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo Siyah, altın ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Huawei Honor 7S, 580 TL (125 dolar) fiyat etiketine sahip. Cihazın Asya ve Avrupa pazarı ile birlikte Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak : http://www.fonearena.com/blog/253894/honor-7s-price-specifications.html

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