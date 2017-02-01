  • Özellikleri ve Görselleri ile Huawei Honor 8 Lite

Huawei Honor 8 Lite, Özellikleri ve Görselleri ile Ortaya Çıktı!
Huawei'nin 2017 model cihazlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Son dönemlerin ön plana çıkmaya başlayan firmalarından biri olan Huawei'nin Honor serisi yeni cihazı Honor 8 Lite, hem özellikleri hem de resmi görselleri ile ortaya çıkmış durumda.

Finlandiya merkezli olarak özellikleri ve görselleri ortaya çıkan Huawei Honor 8 Lite'in sahip olduğu şeyler şu şekilde:

  • 2.5D camlı, 5.2-inç LTPS, Full HD ekran
  • Octa-core Kirin 655 çipset
  • 3GB RAM
  • 16GM arttırılabilir sabit depolama alanı
  • 12MP, F2.2 diyafram açıklıklı arka kamera
  • 8MP, 77 derecelik açılı ön kamera

Finlandiya'da ön siparişe sunulan Honor 8 Lite için Huawei'nin belirlediği fiyat 269 Euro (1000TL civarında). 

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Etiketler: huawei, Honor 8 Lite
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