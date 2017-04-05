Son zamanlarda yaptığı atılımlarla dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi konumuna yükselen Huawei'nin yeni modeli, etkileyici özellikleriyle göze çarpıyor.

Birçok firma, cihazlarında kağıt üstünde müthiş özellikler barındırıyor ve tüketicilerin paralarının hakkını vermek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Doğal olarak da tüketicilere en kaliteli telefon kullanımı deneyimini yaşatmayı hedefliyorlar.

Huawei, Honor 8 Pro dışında GoPro ile birlikte geliştirdiği yeni uygulaması "Highlights" mimarisini de tanıttı. Fotoğraf etiketleme teknolojisine dayanan galeri teknolojisi, otomatik olarak fotoğraf albümleri geliştiriyor.

Cihazın bir diğer özelliği de kullanıcıların GoPro Quik uygulaması ile sanal gerçeklik filmleri üretmesi ve kullanıcıların gözlüklerden ek keyif almasını sağlaması. GoPro Quik'in gelişmiş düzenleme özellikleri de mevcut.

Honor 8 Pro, 12 MP + 12 MP çift arka kamera ve oldukça etkileyici bir 8 MP öz çekim kamerasıyla dikkat çekiyor. Buna ek olarak 6 GB RAM, 64 GB ROM ve 4000 mAh batarya ile güçlendirilmiş cihaz, sanal gerçeklik yapısı GoPro'nun zevkini sonuna kadar sunuyor. Honor 8 Pro, yaklaşık bir buçuk saatte tamamen şarj edilebiliyor.

Honor 8 Pro'nun Tüm Teknik Özellikleri:

5.7-inç (2560 x 1440 piksel) Quad HD LTPS 2.5D kavisli ekran, 515 PPI

Octa-Core 4 x CortexA53 (1.8GHz) + 4 x ARTEMIS (2.4GHz) Kirin 960 yongası ve Mali G71 grafik istemcisi

6GB RAM, 64GB dahili saklama alanı, 128 GB'a kadar genişleme kapasitesi

Android 7.0 (Nougat) ve Emotion UI 5.1

Çift melez SIM (nano SIM + nano SIM / microSD)

12MP (Tek Renkli Yapı) + 12MP (RGB) çift arka kamera, çift LED flash, f/2.2, 4k video kayır

8MP ön çekim kamerası, f/2.0

Parmak izi ve kızıl ötesi sensörü

4G LTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C

4000mAh (standart) ve 3900mAh (asgari) hızlı şarj kapasiteli batarya

Honor 8 Pro, Avrupa'da 20 Nisan 2017'den itibaren 585 dolarlık fiyatla satışa sunulacak. Cihazın lacivert, siyah ve altın renk seçenekleriyle raflarda yerini alması bekleniyor.