Huawei Honor 9 Görüntülendi!

TENAA'da görüntülenen Huawei Honor 9'un tüm özellikleri ortaya çıktı.

Huawei Honor 9'un, Honor 8'den farklı bir tasarıma sahip olacağını düşünüyorsanız kesinlikle hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Huawei, bu yılki Honor amiral gemisinin tasarımını neredeyse Honor 8 ile aynı tutmaya karar verdi. Sonuç olarak geçen seneki Honor'un biraz gelişmiş versiyonuyla karşı karşıyayız.

Tüm bunları biliyoruz çünkü TENAA Honor 9'un Çin'de satışını onayladı bile. Bu da telefonun özelliklerine açık bir şekilde erişmemize olanak sağlıyor.

Honor 9, gördüğünüz gibi önceki modeli Honor 8'e çok benzese de aralarında tasarım açısından bir fark var. Arkada, ikili LED flaş ve lazer otofocus pencereleri, Honor 8'de dikeyken, Honor 9'da yatay konumda bulunuyor.

Honor 9'un boyutu 147.3 x 70.9 x 7.45 mm ile eski modelin neredeyse aynısı olup sadece 9'un 1.8mm daha uzun olduğunu belirtelim. Honor 9'da 5.15 inçlik bir 1080p panel ve 2.4 GHz octa-core işlemci bulunuyor.

Gelişen bir diğer özelliği ise Kirin 960 yongaseti. Eski 950 yongasetini bırakıp, P10, P10 Plus ve Mate 9'da görülen Kirin 960 yongasetini kullanıyor.

Dahası, 4GB RAM-64GB depolama ve 6GB RAM-128GB depolama seçenekleriyle gelen Honor 9'un bataryası 3.100 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Android 7 ile çalışan telefonun arka kamerasının 12MP+ 20MP ve ön kamerasının 8MP olduğunu görüyoruz.

Honor 9'un Çinde 20 veya 21 Haziran'da, Avrupa'da da 27 Haziran'da satışa çıkması bekleniyor. 6GB RAM'li versiyonların Çin'deki fiyatı 335 dolar, Avrupa'daki fiyatın ise 378 dolar olacağı söyleniyor.