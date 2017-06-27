Huawei, Honor 8’den farklı bir tasarıma iyileştirilmiş özelliklere sahip Honor 9’un duyurusunu gerçekleştirdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlediği bir etkinlikle Honor 9’u duyuran Huawei, bizleri bir önceki modelden çok daha farklı bir telefonla tanıştırdı.

Metal ve cam çerçeve karışımı bir ekranla gelen Honor 9’un arka paneli ise benzersiz bir parlaklığa sahip 15 kat camdan oluşuyor. Parmak izi sensörü ön kısmında bulunan cihazın her iki tarafında da kapasitif düğmeler bulunuyor.

Cihazda, Huawei’nin yeni 3D ses sistemi olan Huawei Histen adında yeni bir ses teknolojisi bulunuyor. Monster’la bir ortaklık yapan Huawei, bu teknolojiyi kulaklık devinden esinlenerek geliştirmiş.

9 Temmuz’dan itibaren Avrupa’da satışa çıkarılacak olan Huawei Honor 9’un fiyatları 430 ila 510 dolar arasında değişiklik gösterecek. Renk alternatifleri ise mavi, kehribar altını, gri ve siyah olacak.

Şimdi cihazın tüm donanım özelliklerinin neler olduğuna bir bakalım:

Huawei Honor 9