Huawei, düzenlediği tanıtım etkinliği ile yani fiyat performans telefonu Honor 9 Lite'ı tanıttı.

Huawei çatısı altında piyasaya sürülen Honor markası, Çin’de düzenlediği etkinlik ile yeni Honor 9 Lite modelini tüketicilere tanıttı. 5.65 inçlik 18:9 ekranı bulunan Honor 9 Lite, hem ön hem arkada bulunan çift kamerası ile üst düzey fotoğraf kalitesi vadediyor.

Honor 9 Lite teknik özelliklerine bakıldığında seviyesine göre iyi denebilecek bir donanıma sahip. Üstelik cihaz Honor 9’a göre nispeten daha zayıf bir işlemciye sahip olmasına rağmen Android Oreo üzerine kurulan EMUI 8 arabirimi ile oldukça iyi performans sergileyecektir.

Huawei Honor 9 Lite Özellikler:

İşlemci: Kirin 659

RAM: 3GB/4GB

Depolama: 32GB/64GB+MicroSD

Ekran: 5.65 inç HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 13MP+2MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Honor 9 Lite’ın 3GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu 649 TL+Vergiler, 4GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu 869 TL+Vergiler, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu ise 1049 TL+Vergiler fiyatı ile 26 Aralık’ta satışa sunulacak.