Huawei çatısı altında piyasaya sürülen Honor markası, Çin’de düzenlediği etkinlik ile yeni Honor 9 Lite modelini tüketicilere tanıttı. 5.65 inçlik 18:9 ekranı bulunan Honor 9 Lite, hem ön hem arkada bulunan çift kamerası ile üst düzey fotoğraf kalitesi vadediyor.
Honor 9 Lite teknik özelliklerine bakıldığında seviyesine göre iyi denebilecek bir donanıma sahip. Üstelik cihaz Honor 9’a göre nispeten daha zayıf bir işlemciye sahip olmasına rağmen Android Oreo üzerine kurulan EMUI 8 arabirimi ile oldukça iyi performans sergileyecektir.
Huawei Honor 9 Lite Özellikler:
İşlemci: Kirin 659
RAM: 3GB/4GB
Depolama: 32GB/64GB+MicroSD
Ekran: 5.65 inç HD+
Arka Kamera: 13MP+2MP
Ön Kamera: 13MP+2MP
Batarya: 3000mAh
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
Honor 9 Lite’ın 3GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu 649 TL+Vergiler, 4GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu 869 TL+Vergiler, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu ise 1049 TL+Vergiler fiyatı ile 26 Aralık’ta satışa sunulacak.