Huawei'nin Yeni Orta Seviye Telefonu Honor 9i Tanıtıldı!

Huawei, Honor marka akıllı telefonlarına bir yenisini ekledi ve yeni Huawei Honor 9i'yi tanıttı.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Huawei, yeni fiyat performans telefonu Honor 9i’yi tanıttı. Huawei’nin kendi ürettiği orta seviye işlemci olan Kirin 659’dan gücünü alan cihaz, 4GB RAM’e ve 64 GB genişletilemeyen depolama alanına sahip.

Son derece şık bir tasarıma sahip olan Honor 9i, 5.5 inç Full HD+ bir ekrana sahip. Ekranın üst kısmında yalnızca ahize ve kamera için ince bir çerçeve bulunurken, alt kısmındaki ince çerçevede ise Huawei logosunu görüyoruz.

Özellikler:

İşlemci: Kirin 659

RAM: 4 GB

Depolama: 64GB

Ekran: 5.5 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP

Ön Kamera: 13MP

Batarya: 3340mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Yeni Huawei Honor 9i prestige altın, aurora mavi, grafit siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Cihazın fiyatı ile ilgili net bir bilgi henüz bulunmuyor.