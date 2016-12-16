Huawei, İçine Tonla Yenilik Sıkıştırdığı Yeni Telefonu Honor Magic’i Duyurdu!

Huawei, Çin’de gerçekleştirdiği bir etkinlikle Honor serisinin yeni üyesi Magic’i tanıttı.

Orta segment telefon dünyasının önemli markalarından olan Huawei, tam bir amiral gemisi olarak tanımlanabilecek yeni telefonu Honor Magic’i tanıttı. 8 çekirdekli Kirin 950 işlemciye sahip olan ve Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çalışan yeni telefon, 5.09 inç büyüklüğünde ve 3D kıvrımlı Quad HD ekrana sahip. 12 megapiksel çözünürlüğünde iki arka kamerası bulunan Honor Magic, tıpkı Honor 8’de olduğu gibi düşük ışık koşullarında dahi mükemmel görüntü kalitesi vaat ediyor.

Şimdi cihazın sahip olduğu bazı özelliklere değinelim. Honor Magic, WiseScreen ve Sensor Magic adlı iki sensöre sahip. Bunlar, telefonunuzu açtığınızda telefonun çevresindeki sensör ve kızılötesi ile ön kameraya tuttuğunuz elinizi ve gözlerinizi tanımlayarak telefonun ekranının aktif edilmesini sağlıyor. Cihazı açık halde cebinize koyduğunuzda ekran kilidi, birkaç saniye içerisinde devreye giriyor.

FaceCode adında ‘akıllı tanınma’ özelliğinin de bulunduğu telefon, kullanıcılarının mahremiyetini sağlıyor. Yeni bir mesaj bildirimi geldiğinde kullanıcılar, FaceCode özelliği ile yüzlerini tanıttıktan sonra mesaja ulaşabiliyorlar. DeepThink ise home tuşuna basılı tutarak ziyaret ettiğiniz web sayfasını temel alacak şekilde çok yönlü bilgiler sunacak. Home tuşu telefonun kilidini açmak, önceki sayfaya dönmek, geçmişte ziyaret edilen sayfalara göz atmak ve ana ekrana dönmek gibi fonksiyonlara sahip.

Bomboş olan 2900mAh’lık pili 20 dakikada %70, 30 dakikada %90 seviyesine kadar doldurabilen Magic Charge isimli hızlı şarj teknolojisini bünyesinde barındıran Huawei’nin yeni telefonu, gördüğünüz gibi oldukça ‘teknolojik’ görünüyor. Şimdi diğer tüm özelliklerinin neler olduğuna bir bakalım:

5.09 inç büyüklüğünde, Quad HD çözünürlüğünde ve 3D kıvrımlı ekran

2.3GHz ve 1.8GHz hızlarına sahip toplam 8 çekirdekli Kirin 950 işlemci, Mali T880-MP4 grafik işlemcisi

4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ve çift SIM kart desteği

Çift tonlu LED flaşa, 6P lense ve F/2.2 aralığa sahip 12 MP’lik çift arka kamera

8 MP çözünürlüğünde ön kamera

Magic Charge destekli 2900mAh gücünde batarya

4G bağlantı desteği

Boyut: 146.1×69.9x 7.8 mm, ağırlık: 145 gram

Altın siyah ve porselen beyaz renk alternatiflerinin bulunduğu telefonun fiyatı 532 dolar. İlk olarak bugünden itibaren Çin’de satışa sunulacak.