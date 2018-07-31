Özel performans modları, güçlü işlemcisi ve sıvı soğutma sistemi ile popüler amiral gemilerini yerin dibine gömecek yeni Huawei Honor Note 10 tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin yan markası olan Honor, şirketin yeni amiral gemisi Honor Note 10’u tanıttı. HDR10 desteğine sahip 6,95 inçlik Full HD+ ekrana sahip olan cihaz, yapay zeka desteği sayesinde görüntü kalitesini %20 artırıyor. Ayrıca cihazın üzerinde bulunan bir fiziksel tuş, özelleştirilmiş bir performans sunan CPU Turbo, GPU Turbo ve Double Turbo modlarını etkinleştiriyor.

Huawei’nin Kirin 970 işlemcisinden güç alan cihaz, 8GB’a kadar RAM kapasitesine sahip. Son derece yüksek performans sunan cihaz, ısınma problemi yaşamaması adına 8 katmanlı ısı dağılımı sunan THE NINE sıvı soğutma sistemi kullanıyor. Ayrıca harici ısı dağıtım katmanı, cihaz ısının %41 daha dengeli yayılmasını sağlarken ortalama sıcaklığı da 10 derece kadar düşürür. Soğutma sisteminde PC seviyesinde sıvı soğutma boruları yer alıyor.

Huawei Honor Note 10 Özellikler

İşlemci: Huawei Kirin 970

RAM: 6GB/8GB

Depolama: 64GB/128GB+MicroSD

Ekran: 6.95 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 16MP, f/1.8 diyafram + 24MP, f/1.8 diyafram

Ön Kamera: 13MP, f/2.0

Batarya: 5000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C

Gece yarısı siyahı ve fantom mavisi renk seçenekleri ile satışa çıkan yeni Huawei Honor Note 10, 6GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu için 409 dolar (1950 TL), 6GB RAM+128GB ROM’lu versiyon için 468 dolar (2250 TL), 8GB RAM+128GB ROM’lu versiyon için 527 dolar (2550 TL) fiyat etiketine sahip. Cihaz 1 Ağustos’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak.