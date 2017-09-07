Huawei'nin 310 TL'lik Yeni Akıllı Telefonu: Honor Play 6!

Huawei'ye bağlı markalardan olan Honor, Play 6 isimli modeli ile bütçe dostu olmanın üzerine çıktı. 4G destekli ve çift sim kart slotu bulunan cihazın fiyatı yalnızca 91 dolar.

Huawei, Honor 9 Play ile birlikte çok daha bütçe dostu bir telefon olan Honor Play 6’yı da tanıttı. Basit bir telefon isteyenler için üretilen Honor Play 6, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ve EMUI 4.1 arayüzü ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca 4G VoLTE ve çift sim kart desteğine de sahip.

Özellikler:

İşlemci: MediaTek MT6737T

RAM: 2GB

Depolama: 16GB+MicroSD

Ekran: 5 inç HD çözünürlük

Arka Kamera: 8MP f/2.0 diyafram açıklığı

Ön Kamera: 5MP

Pil: 3020mAh

Huawei Honor Play 6, beyaz ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Cihaz bugün, 91 dolar(310 TL) fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.