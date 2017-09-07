Huawei'nin 310 TL'lik Yeni Akıllı Telefonu: Honor Play 6!

Huawei, Honor 9 Play ile birlikte çok daha bütçe dostu bir telefon olan Honor Play 6’yı da tanıttı. Basit bir telefon isteyenler için üretilen Honor Play 6, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ve EMUI 4.1 arayüzü ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca 4G VoLTE ve çift sim kart desteğine de sahip.
Özellikler:
İşlemci: MediaTek MT6737T
RAM: 2GB
Depolama: 16GB+MicroSD
Ekran: 5 inç HD çözünürlük
Arka Kamera: 8MP f/2.0 diyafram açıklığı
Ön Kamera: 5MP
Pil: 3020mAh
Huawei Honor Play 6, beyaz ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Cihaz bugün, 91 dolar(310 TL) fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.