Honor Resmi Olarak Türkiye Pazarına Giriş Yaptı!

Honor Global Başkanı George Zhao yaptığı açıklama ile Honor'un resmi olarak Türkiye pazarına giriş yaptığını ve bundan heyecan duyduklarını belirtti.

2013 yılında kurulan ve Huawei çatısı altında piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı-yüksek performanslı telefonları ile kısa sürede Global pazarda adından söz ettirmeyi başaran Honor, resmi olarak Türkiye’ye giriş yaptığını açıkladı. Dünya çapında 74 ülkede resmi olarak varlığını sürdüren Honor, kısa zaman sonra Türkiye’deki tüketicilerle akıllı telefonlarını buluşturacak.

Bağımsız bir pazar araştırma şirketi olan Sino'nun paylaştığı bilgilere göre Honor, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de akıllı telefon pazarında satışı ve elde ettiği gelir açısından 2017 yılının en iyi şirketi olmayı başardı. Honor, Çin’de yerel bir özel gün olan 11 Kasım Bekarlar Günü’nde Çin’in iki büyük çevrimiçi alışveriş sitesi olan Alibaba ve Jingdong’da 600 milyon dolar (2.3 Milyar TL) satış gerçekleştirmeyi başarmıştı.

Kısa zaman önce Kuzey ülkeleri, Batı ve Doğu Avrupa, Rusya ve Kuzey Amerika gibi önemli pazarlara da giriş yapan Honor, özellikle akıllı telefon fiyatlarının artış gösterdiği Batı Avrupa pazarında kendine oldukça iyi bir yer edindi. Avrupa ülkelerindeki pazar payını her geçen gün arttırmaya devam eden şirket, gelirlerini de %300’ün üzerinde arttırmayı başarıyor.

Honor markasının resmi olarak Türkiye’ye girişi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Honor Global Başkanı George Zhao, ‘’Türkiye fırsatlarla dolu ve potansiyeli yüksek bir ülke. Yeni ürün ekosistemimizle Türkiye pazarına resmî olarak giriş yaptığımızı duyurmaktan heyecan duyuyorum. En iyi ürünlerimizi ve marka deneyimimizi rekabetçi bir fiyat seviyesinde pazara sunacağız ve Türkiye'deki gençler için güçlü bir alternatif olacağız.’’ dedi.