Huawei Honor V10, Etkileyici Özellikleriyle Ortaya Çıktı!

Huawei çatısı altında piyasaya çıkan Honor, daha önce yaptığı açıklamalar ile 28 Kasım’da (yarın) yeni çerçevesiz ekranlı ve çift kameralı akıllı telefonu V10’un tanıtılacağını doğrulamıştı.
BKL-AL20 model numarasına sahip olan cihazın özellikleri Çin’in sertifika kurumu olan TENAA’da ortaya çıktı. Geekbench'te de listelenen cihaz, ince çerçeveli tasarımına rağmen ön yüzeyde bir parmak izi tarayıcı bulunduruyor.
Honor V10 Beklenen Özellikler:
İşlemci: Huawei Kirin 970
RAM: 6GB RAM
Depolama: 64GB/128GB+MicroSD
Ekran: 5,99 inç Full HD+
Arka Kamera: 20MP+16MP
Ön Kamera: 13MP
Batarya: 3650mAh
İşletim Sistemi: Android 8.0
Siyah, Mavi, Kırmızı ve Altın olmak üzere 4 farklı renk seçeneğinin olması beklenen Honor V10’un fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.