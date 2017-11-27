Huawei Honor V10, Etkileyici Özellikleriyle Ortaya Çıktı!

Daha önceden tanıtılacağı şirket tarafından doğrulanan Huawei Honor V10, TENAA ve Geekbench'de görüntülendi.

Huawei çatısı altında piyasaya çıkan Honor, daha önce yaptığı açıklamalar ile 28 Kasım’da (yarın) yeni çerçevesiz ekranlı ve çift kameralı akıllı telefonu V10’un tanıtılacağını doğrulamıştı.

BKL-AL20 model numarasına sahip olan cihazın özellikleri Çin’in sertifika kurumu olan TENAA’da ortaya çıktı. Geekbench'te de listelenen cihaz, ince çerçeveli tasarımına rağmen ön yüzeyde bir parmak izi tarayıcı bulunduruyor.

Honor V10 Beklenen Özellikler:

İşlemci: Huawei Kirin 970

RAM: 6GB RAM

Depolama: 64GB/128GB+MicroSD

Ekran: 5,99 inç Full HD+

Arka Kamera: 20MP+16MP

Ön Kamera: 13MP

Batarya: 3650mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0

Siyah, Mavi, Kırmızı ve Altın olmak üzere 4 farklı renk seçeneğinin olması beklenen Honor V10’un fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.