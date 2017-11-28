Huawei, Honor markasının yeni amiral gemisi olan Honor V10'u düzenlediği lansman etkinliği ile resmen tanıttı.

Huawei Honor V10 bugün Çin’de düzenlenen etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Yeni V10 şık metal tasarımı, ince çerçeveleri ve çift kamerası ile Huawei çatısı altında piyasaya sürülen Honor markasının yeni amiral gemisi olma özelliğine sahip.

Honor V10, 2017 yılında amiral gemileri arasında trend haline gelen 18:9 ekran en-boy oranına sahip. Cihazda son derece ince ekran çerçeveleri bulunmasına karşın ekranın altında ana ekran tuşuna dahil edilmiş bir parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Yeni Honor V10, gücünü Huawei'nin Kirin 970 işlemcisinden alıyor. Cihazın 6GB RAM’li versiyonu 64GB ve 128GB depolama alanı seçeneklerine sahipken 4GB RAM’li versiyonunda sadece 64GB depolama seçeneği bulunuyor.

Huawei Honor V10 Özellikler:

İşlemci: Kirin 970

RAM: 4/6GB

Depolama: 64/128GB

Ekran: 5.99 Full HD+

Arka Kamera: 16MP monokrom + 20MP RGB (f/1.8 diyafram)

Ön Kamera: 13MP

Batarya: 3750mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Arayüz: Emotion UI (EMUI) 8.0

Aurora mavisi, kırmızı, altın ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunan Huawei Honor V10, 5 Aralık’ta satışa çıkacak. Cihazın 64GB ROM ve 4GB RAM’li modeli 1600 TL, 64GB ROM, 6GB RAM’li modeli 1750 TL, en pahalı varyant olan 6GB RAM ve 128GB ROM’lu modeli ise 2050 TL’den satışa sunulacak, -bu fiyatlara, üzerine eklenecek vergilerin dahil edilmediğini hatırlatalım-.