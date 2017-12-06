Huawei Honor V10, 'Honor View 10' Adıyla Avrupa'ya Geliyor!

Huawei, düzenlediği etkinlik ile fiyat performans canavarı Honor V10'un 'Honor View 10' adı ile Avrupa pazarında satışa çıkacağını açıkladı.

Huawei’nin geçtiğimiz ay Çin’de düzenlediği etkinlik ile tüketicilere tanıttığı Honor V10, dün Londra’da gerçekleştirilen etkinlik ile global pazardaki tüketicilere de tanıtıldı. Huawei, cihazın global pazarda ‘Honor View 10’ adıyla satılacağını açıkladı.

Honor’un ilk Android Oreo’lu akıllı telefonu olan Honor View 10, Batı Avrupa’da satışa çıkacak Honor V serisi cihaz olmayacak. Bu yılın başlarında Honor V9 da ismi değiştirilerek Honor 8 Pro olarak Avrupa pazarında satışa sunulmuştu.

Honor View 10 Özellikler

İşlemci: Kirin 970

RAM: 6GB

Depolama: 128GB

Ekran: 5.99 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP+20MP

Ön Kamera: 13MP

Batarya: 3,750mAh

İşletim Sistemi: Android Oreo

Kasım ayında Çin’de satışına başlanan Honor View 10, yeni adı ile Avrupa pazarında 2018’in ilk haftalarında satışa çıkacak. Mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan cihazın İngiltere fiyatı 449 pound (2300 TL), diğer Avrupa ülkelerindeki fiyatı ise 499 euro (2275 TL) olacak.