Honor V10, Antutu Puanı ile Amiral Gemilerine Taş Çıkarıyor!

Huawei'nin çiçeği burnunda orta seviye telefonu Honor V10, aldığı Antutu sonucu ile amiral gemisi Mate 10 Pro'yu zorlamayı başarıyor.

Huawei, Honor markası altında yeni akıllı telefonu Honor V10’u Çin’de düzenlediği etkinlik ile dün tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Orta seviye Honor V10’da amiral gemisi Mate 10 Pro’da bulunan Kirin 970 işlemcisinin olması tuhaf karşılanırken, pek çok kişi cihazın Mate 10 Pro’ya yakın bir performans sunmasını beklemiyordu.

Ortaya çıkan AnTuTu test sonuçları 400 dolarlık Honor V10’un, 700-800 dolar fiyat etiketi bulunan Huawei Mate 10 Pro’yu zorladığını gösteriyor. Amiral gemisi Mate 10 Pro, AnTuTu’dan 173757 puan alırken orta seviye Honor V10, 6GB RAM ve Kirin 970 işlemciyle 165587 puan almayı başarıyor.

İki cihaz da aynı işlemciye sahip oldukları için birbirlerine yakın puan almaları normal karşılanabilir. Fakat Honor V10’un Mate 10 Pro’nun neredeyse yarı fiyatında olduğunu düşünürsek günlük kullanımda sunacağı performansın da sentetik test sonuçları kadar tüketicileri tatmin edeceğini söyleyebiliriz.