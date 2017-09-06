Huawei'den 4GB RAM'li Giriş Seviye Telefon: Honor V9!

Huawei, yeni akıllı telefonu Honor V9’u tanıttı. 2.5D cam teknolojisi bulunan cihaz, metal tasarımıyla oldukça şık bir görünüme sahip. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon, EMUI 5.1 arayüzüne sahip.
Özellikler:
İşlemci: MediaTek MT6750
RAM: 3GB / 4GB
Depolama: 32GB+MicroSD
Ekran: 5.2 inç HD çözünürlük
Arka Kamera: 13MP f/2.2 diyafram açıklığı
Ön Kamera: 8MP
Pil: 3000mAh
12 Eylül’de satışa çıkacak olan Honor V9’un 3GB RAM’li versiyonu 153 dolar, 4GB RAM’li versiyonu ise 184 dolara satışa çıkacak. Honor V9’un altın, rose gold, kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere 5 farklı renk seçeneği bulunuyor.