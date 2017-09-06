Huawei'den 4GB RAM'li Giriş Seviye Telefon: Honor V9!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin Honor markası altına tanıttığı Honor V9, güçlü donanımı ve bütçe dostu fiyatı ile dikkat çekiyor.

Huawei, yeni akıllı telefonu Honor V9’u tanıttı. 2.5D cam teknolojisi bulunan cihaz, metal tasarımıyla oldukça şık bir görünüme sahip. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon, EMUI 5.1 arayüzüne sahip.

Özellikler:

İşlemci: MediaTek MT6750

RAM: 3GB / 4GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 5.2 inç HD çözünürlük

Arka Kamera: 13MP f/2.2 diyafram açıklığı

Ön Kamera: 8MP

Pil: 3000mAh

12 Eylül’de satışa çıkacak olan Honor V9’un 3GB RAM’li versiyonu 153 dolar, 4GB RAM’li versiyonu ise 184 dolara satışa çıkacak. Honor V9’un altın, rose gold, kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere 5 farklı renk seçeneği bulunuyor.