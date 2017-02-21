Huawei Honor V9 Hakkındaki Detaylar Ortaya Çıktı!

Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz Huawei'nin Honor V9 modeli, 28 Şubat'ta Çin pazarında satışa sunulacak. Cihazın özellikleri ise sektörün devleri Apple ve Samsung'a parmak ısırtacak seviyede.

Daha önce de duyurduğumuz üzere Huawei Honor V9 Çin pazarında resmen tanıtıldı. Ptablet(tablet telefon), Çin'de büyük bir ilgi ile karşılaştı ve sıradışı becerilere sahip..

Honor V9, Mali-G71 Grafik İstemcisi eşliğinde HiSilicon Kirin 960 işlemcisi ile donatıldı. HiSilicon yongaları bizzat Huawei'in fabrikalarında üretiliyor. Ayrıca, yapılandırmaya bağlı olarak 4 veya 6 GB LPDDR4 RAM ve 64 veya 128 GB genişletilebilir dahili depolama seçeneği sunuluyor.

Honor V9, 5.7 inçlik QHD (1440 x 2560) TFT LCD ekrana sahip. Cihazın ön kısmında 8 megapiksel çözünürlüklü bir öz çekim kamerası bulunuyor; arka tarafta ise çift 12 megapiksel kamera kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Arka kameralarda f /2.2 diyafram açıklığı var. Gerçekten de, arka kamera mimarisi 3D modellemeyi mümkün kılan bir lazer odaklama özelliği içeriyor. Bu da dünyada bir ilki temsil ediyor.

Basın toplantısında tanıtılan Honor V9

Honor V9, Mate 9 gibi devasa bir bataryaya sahip. 4000 mAh batarya rakiplerinin canını epey yakabilir. Bililim uzmanlarının testlerine göre Honor V9, batarya ömrü açısısından Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ve iPhone 7 Plus'ın ötesinde. Üstelik bunu, batarya tüketim canavarı QHD ekran ile başarıyor.

2599 Yuan (377 dolar), 4 GB RAM / 64 GB dahili saklama alanı içeren model için başlangıç fiyatı. 2999 Yuan (436 dolar) karşılığında ise 6 GB / 64 GB dahili saklama alanını elde edebiliyorsunuz. En üst seçenek 6 GB RAM ve 128 GB dahili saklama alanı sunuyor ve 3499 Yuan (508 dolar) ücret talep ediyor. Altın, Kırmızı, Siyah ve Mavi renk seçenekleri bulunan Honor V9, 28 Şubat tarihinde Çin'de satışa sunulacak.