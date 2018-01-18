Huawei Honor View 10'a Yüz Kilidi Özelliği Geliyor!

Huawei, Honor View 10'un, yapılacak olan OTA güncellemesiyle telefonların artık yüz kilidi açma özelliğine sahip olacağını duyurdu.

Huawei, Honor View 10'un önümüzdeki bir OTA güncellemesiyle yüz kilidi özelliğine kavuşacağını açıkladı. Özellik zaten tamamlandı ancak, 24 Ocak tarihinden itibaren herkes tarafından kullanılabilir hale gelecek. Yüz kilidi, diğer telefonlarda olduğu gibi aynı şekilde çalışacak, yani telefonun ekranına baktığınızda ekran kilidi açılacak. Eğer ki gözleriniz kapalı olursa, telefonun ekran kilidini açmayacak.

Özellik, düşük seviyeli güvenliği nedeniyle şimdilik ekran kilidi açmak için kullanılıyor. Yani özelliğin marketlerde çevrimiçi ödemelerde kullanılması mümkün değil. Honor yetkililerine göre yüz tarayıcı sistem, telefonu başka kişinin kullanması durumunda bildirimlerin okunmasına dahi izin vermemekte. Bunun dışında güncellemeyle gelecek özellik, diğer telefonlardan bildiklerinizle aynı şekilde işleyecek. Telefon sizin konumunuzu bilecek, eğer yatıyorsanız ekran döndürme gibi özellikler devre dışı kalacak.

OTA güncellemesi, telefona başka güzel özellikler de getirecek. Ön kamerayı kullandığınızda, görüntülerinizin arka planını değiştirebileceksiniz. Hareketli bir objeyi, daha iyi yakalayabileceksiniz. Ayrıca telefona gelen yapay zeka özelliği sayesinde, daha gelişmiş fotoğraflara sahip olacaksınız. Tüm bunlar sayesinde telefon, kullanıcılar için daha kullanışlı bir hal kazanmış olacak. Yapılacak olan bu gelişmeleri ve yeni özellikleri yakından takip edeceğiz.