Huawei Honor View 10 Batarya Ömrü Karşılaştırması

Günümüzde akıllı telefonların şarj ömrü son derece büyük önem taşımaktadır. Huawei'nin yeni amiral gemisi olan Honor View 10, şarj ömrünü kanıtlamak için amiral gemileri ile bir karşılaştırmaya girdi.

Huawei çatısı altında tanıtılan Honor markası, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği lansman ile yani amiral gemisi Honor View 10’u tanıttı. Huawei üretimi olan Kirin 970 işlemcisinden gücünü alan cihazda 6GB RAM ve 3750mAh batarya bulunuyor.

Huawei her ne kadar çok popüler akıllı telefonlar üretmese de bu durum, onun dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olduğu gerçeğini değiştirmiyor ve Honor View 10’un üstün şarj performansı, şirketin ne kadar başarılı cihazlar ürettiğini ortaya koyuyor.

İşte Huawei Honor View 10’un diğer amiral gemileri ile gerçekleştirilen şarj performansı karşılaştırmaları: