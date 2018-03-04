Huawei'in yeni modellerine dair sızıntılar adeta bitmek nedir bilmiyor. Şimdiki sızıntılar ise, Mate 20 ve Mate 20 Pro'ya dair.

Bu yıl Huawei, amiral gemilerinde isim değişikliğine gidiyor. P serisi yeni amiral gemisi P11 olarak bekleniyorken P20 adı altında çıkacak. Aynı formül Mate serisi için de geçerli olacak. Huawei'nin, model isimlerine sadık kalmak istediği biliniyordu fakat Plus eki, Pro'ya evrildi. Bu yeni sızıntı, Mate isminin de değişeceği yönünde. Sızıntıya göre, sonraki Mate telefona Mate 11 (ve Mate 11 Pro) değil, Huawei Mate 20 (ve Mate 20 Pro) adı verilecek.

Sızıntılar, sadece bir sonraki Mate telefonlarının adını değil, aynı zamanda diğer Huawei (ve Honor) telefonlarının özelliklerini açığa çıkardı.

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro

Sızıntıya göre, Mate 20 ve Mate 20 Pro, yeni Kirin 980 işlemci ile gelecek. Mate 20, 5.9 inçlik 2K ekranla; Pro versiyon ise 6 inçlik 1080p panelle gelecek. İki model de 4 ve 6 GB RAM seçeneğine ve 64-128 GB depolama desteğini sunacak. Ek olarak Mate 20 Pro, "Porsche Edition" adı altında 6 GB RAM ve 256 GB depolama kapasiteli modeliyle sunulacak.

Kamerada ise, Mate 20, 8 MP ön kamera ve 12 MP+20 MP çift kamerayla karşımıza çıkacak.

Fiyatlara baktığımızda, Mate 20'nin 4 GB versiyonu 3899 Çin Yuanı, 6 GB versiyonu ise 4499 Çin Yuanı olacak. Mate 20 Pro'nun 4 GB'lığı 4899 Çin Yuanı, 6 GB + 128 GB modeli 5399 Çin Yuanı, ve Porsche Edition 6 GB + 256 GB versiyonu ise 8999 Çin Yuanı etiketiyle sunulacak. İki telefon da Ekim ayında çıkacak.

Huawei Nova 2 Lite

Nova 2 Lite ise, bu ay içinde, 5.6 inçlik 1080p ekranla çıkacak. Huawei'nin yeni Kirin 670 işlemcisiyle bir ilk olacak. 4 GB + 64 GB ve 6 GB + 64 GB'lık versiyonları sırayla 1999 ve 2299 Çin Yuanı' ndan satışa çıkacak.

Huawei Nova 3 ve Nova 3S

Üçüncü jenerasyon Nova serisi, Mayıs'tan önce satışa çıkmayacak. Nova 3, 6 inçlik 1080p ekrana sahip olurken Kirin 960 işlemci, 4 GB + 64 GB ve 6 GB + 64/128 GB'lık seçeneklere sahip olacak. Dört adet kameraya sahip olacak. 4 GB'lık modeli 2699, 6 GB + 64 GB'lık modeli 2999, 6 GB + 128 GB'lık modeli ise 3399 Çin Yuanı'ndan başlıyor. Huawei, Nova 3S'i Aralık ayında piyasaya çıkaracak ve 1200p çözünürlüğe sahip ekran ve Kirin 970 olan yonga seti için söylenen özelliklerle neredeyse aynı özelliklere sahip olacak. Fiyat, Nova 3'e benzer olacak.

Enjoy 8, Enjoy 8 Plus ve Enjoy 8S

Enjoy 8 Plus, Nisan'da 6 inçlik ekranıyla çıkacak, Kirin 670 işlemci ve 4GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip olacak. Önde 8, arkada 13 MP + 2 GB kamera yer alacak. Fiyatın 1499 ila 1999 Çin Yuanı olması bekleniyor.

Enjoy 8, Temmuz'da 5.5 inçlik 720p ekranla, Kirin 670 işlemciyle, 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB depolama seçeneğiyle çıkacak. 8 MP ön, 12 MP arka kamera yer alacak. 2 GB'lık modeli 899, 3 GB'lık modeli 1099 Çin Yuanı fiyat etiketiyle sunulacak.

Enjoy 8S ise, yılın sonunda, 5.7 inçlik 1080p ekranla çıkacak. Yine Kirin 670 işlemci, hafıza konusunda ise Enjoy 8 Plus ile aynı olacak. Kamera ise genel olarak aynı olmakla beraber ekstra olarak ikincil bir 2 MP kamera arkaya konumlandırılacak. Fiyat olaraksa yine Enjoy 8 Plus'a benzer olacak.

Honor Serisi

Honor 10 ve Honor 10 Lite

Honor 10, Haziran'da, 5.7 inçlik 1080p ekranla çıkacak. Kirin 970 işlemciye, 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanına sahip seçenekleri olacak. Önde 8 MP selfie kamerası bulunurken arkada 12 MP + 20 MP çift kamera bulunacak. 4 GB'lık modeli 2299, 6 GB + 64 GB modeli 2699, 6 GB + 128 GB'lık modeli 2999 Çin Yuanı ile çıkacak.

Lite serisi ise 6 ay sonra, aynı ekranla fakat Kirin 670 ile çıkacak. 3 ve 4 GB RAM seçenekleri ve iki tarafta da çifter kamera bulunacak. 1299, 1599 ve 1899 Çin Yuanı satış fiyatıyla çıkacaklar.

Honor V10 Play ve Honor V11

Kasım'daki V11'in çıkışından önce Honor, V10'un Play isimli alt serisini çıkaracak. Honor 10 Lite'a benziyor fakat farkı, 6 ay önce çıkacak oluşu. Fiyatlandırma ise aynı. Honor V11, 6 inçlik 2K ekran, Kirin 970 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB' a kadar depolama alanı, arkada iki adet 12 MP kamera ve önde tek 8 MP'lik selfie kamera ile çıkacak. 4 GB'lık versiyonu 2799, 6 GB + 64 GB versiyonu 3299, 6 GB + 128 GB'lık versiyonu ise 3699 Çin Yuanı olacak. Sızıntıda bahsedilen diğer cihazlara gelecek olursak Honor Play 7, 7A ve 8X, Kirin 650'den güç olacak.

Elbette bunlar sadece sızıntı... Bilgiler Huawei'den doğrulama almadı; gerçekleşebilir, bazı özellikler iptal bile edilebilir. Bir parmak bal gibi düşünün. Ama şunu söyleyebiliriz ki, özellikler son derece heyecanlandırıcı. Cihazların çıkması halinde siz hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarınızı alttaki kısımdan bizlerle paylaşabilirsiniz.