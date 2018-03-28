Huawei'den 'AirPods Çakması' Kablosuz Kulaklık: FreeBuds!

Paris'te yeni amiral gemilerini tanıtan Huawei, giderek büyümekte olan kablosuz kulaklık pazarına da giriş yaparak FreeBuds kablosuz kulakiçi kulaklıklarını tanıttı.

Sevelim sevmeyelim, kullanalım kullanmayalım ama şunu kabul etmeliyiz ki Apple, bir teknoloji markasının çok ötesine geçerek bir teknoloji statüsü olmayı başarmıştır. Bu nedenledir ki Apple ne üretirse üretsin, o ürün çok eleştirilse dahi rakip markalarca taklit edilir ve neredeyse tüm kullanıcılar tarafından kullanılır.

Huawei, dün düzenlediği etkinlik ile yeni amiral gemileri P20 ve P20 Pro’nun yanı sıra FreeBuds adını verdiği yeni kablosuz kulakiçi kulaklığını da tanıttı. FreeBuds ilk görüldüğü anda yüzlerde bir şaşkınlık ifadesi oluştu. Zira Huawei’nin kablosuz kulakiçi kulaklığı FreeBuds, Apple’ın kulakiçi kulaklığı AirPods ile neredeyse birebir aynıydı.

Elbette ki bizler patent memuru değiliz. Hatta iyi bir teknolojinin başka bir şirket tarafından taklit edilip geliştirilmesi biz kullanıcıları memnun eder. Huawei’nin yaptığı da tam olarak bu diyebiliriz. Apple, batarya ve kablosuz bağlantı antenini kulaklıktan çıkarıp bir sapa ekleyerek ses ve bağlantı kalitesini en üst seviyeye çıkarmıştı. Huawei de aynı planı uyguladı.

Fakat Huawei’ye göre FreeBuds, 10 saate kadar müzik dinleme keyfi sunuyor. Bu da Huawei’nin AirPods’un şarj ömrünü ikiye katladığını gösteriyor. Ayrıca FreeBuds’ın silikon uçlu tasarımı, dış dünyaya karşı ses yalıtımını maksimum seviyeye çıkararak çok daha iyi bir müzik keyfi sunuyor.

Dürüst olmak gerekirse AirPods, kablosuz kulaklık pazarının efendisi konumunda bulunuyor. Dolayısı ile bugüne kadar büyük bir şirket tarafından taklit edilmemiş olması şaşırtıcıydı. Huawei’nin FreeBuds’ları özgün bir tasarıma sahip değil, bu doğru. Fakat en azından şirketin açıklamalarına göre çok daha ‘sağlam’ bir kulaklık olduğu bir gerçek.