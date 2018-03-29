Akıllı telefon üretici Huawei de katlanabilir ekran için kolları sıvayanlardan. Bu noktada Huawei’nin aylar önce aldığı katlanabilir ekranlı telefon patentinin detayları şimdi ortaya çıktı.

Patent içeriği oldukça farklı olan akıllı telefon üreticisi, bu sıralar sizinde bildiğiniz gibi kameraları ile adından söz ettiriyor. Şimdi ise ekran konusunda kendini geliştirmeyi aklına koyan şirketin, Çin merkezli üreticilerden 19 Eylül’de katlanabilir ekranlı telefon patenti almış olduğu ortaya çıktı. WIPO’dan (World Intellectual Property Organization) alınan patent, Huawei’nin katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi.

Görsel dışında patentin içeriği hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Ancak görseli göz önüne alarak konuşacak olursak, telefonun Microsoft Surface Book’u andıran bir mekanizmaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Patentin detaylarına bakacak olursak, cihazın kapalıyken nasıl kullanacağı konusundaki detaylara yer vermediğini görüyoruz.

Axon M’den farklı olarak tek bir ekrandan oluşan cihaz aynı zamanda küçük bir katlanma mekanizmasına da sahip. Cihazın boyutları ise şu anlık bilinmese de, açıldığında bir tablet kadar olacağı tahmin ediliyor. Peki siz katlanabilir telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Akılcı bir yapılanma mı yoksa, gereksiz bir hayal mi?