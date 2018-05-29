  • Huawei'den Katlanabilir Telefon İçin OLED Ekran Anlaşması!

Huawei, Katlanabilir Telefon Üretmek İçin Bir OLED Ekran Üreticisiyle Anlaştı

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Huawei, geçtiğimiz yıl katlanabilir OLED panel üretmeyi başaran BOE Technology ile iş birliği kurdu. Bu sayede Çinli şirket, katlanabilir telefon üretme konusunda Samsung'u geçmeyi planlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurma konusunda Samsung’u geride bırakmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Fakat şirket, bunun nasıl olacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.
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Güney Kore’den gelen bilgilere göre Huawei, katlanabilir OLED ekran üretmeyi başaran ilk Çinli şirket olan BOE Technology ile bir araya geldi. Habere göre BOE, Huawei’nin katlanabilir akıllı telefonları için 8 inçlik OLED ekranlar üretecek.

Daha da önemlisi; BOE Technology’nin katlanabilir OLED ekranlar ürettiği tek şirket Huawei değil. Rapora göre şirket, iki farklı akıllı telefon üreticisi için dört farklı katlanabilir ekran paneli prototipi geliştiriyor, fakat üreticilerin isimleri henüz açıklanmadı.
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BOE Technology’nin iki farklı akıllı telefon üreticisinin birden katlanabilir OLED panel talebine yeterli arz sağlayıp sağlayamayacağı bilinmiyor. Fakat Huawei’nin adının açıklanması, Çinli şirketler arasında bir arz-talep sorunu olmayacağını gösteriyor.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Huawei-BOE-Technology-OLED-flexible-displays-foldable-phones_id105269
Etiketler: huawei, Katlanabilir Telefon
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