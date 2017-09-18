Huawei Kendini Aştı: 4 Kameralı G10 Ortaya Çıktı!

Huawei'nin yeni akıllı telefonu G10'un fotoğrafları sızdırıldı. Cihaz 18:9 en boy oranına sahip ekranı ve yuh artık dediğimiz dört kamerasıyla birlikte geliyor.

Çift kameraların yılı olan 2017'nin de sonuna yaklaşırken Huawei'den gelecek olan yeni bir akıllı telefon hakkındaki bilgiler durumu yeniden kızıştırdı. Arka tarafta da ön tarafta da flaşla desteklenmiş ikişer kameraya sahip akıllı telefon Huawei G10 ilk kez canlı biçimde görüntülendi.

Maimang 6 kod adıyla ortaya çıkan akıllı telefon, orta seviye donanım özellikleri taşıyor ve sade bir tasarım çizgisine göre üretilmiş. Cihazın arka tarafında yer alan ve bir çıkıntıya sahip olan çift kamerasının üst tarafında flaş, alt tarafında ise yuvarlak parmak izi okuyucu yer alıyor. Üst ve alt tarafta metal gövdeli telefonların çoğundan alıştığımız anten bantları görülüyor. Cihazın ön tarafı ince çerçeveleriyle göze çarpıyor ancak yine de "çerçevesiz" denilen akıllı telefonlar arasında yer almayan model, sonuç olarak orta seviyede konumlandırılmış.

Bildiğimiz donanım özelliklerini kısaca listeleyelim:

5.9 inç 1080x2160 çözünürlüklü ekran

Huawei Kirin 659 mobil işlemci (orta seviye)

4 GB'a kadar RAM ve 64 GB'a kadar dahili depolama

Android 7.0 tabanında EMUI 5.1

164 g kütle

Cihaz Çin'in dışındaki ülkelerde muhtemelen G10 olarak adlandırılacak ve umarız ülkemize de uğrar. Orta seviyede makul donanıma ve dizayna sahip cihazlar her zaman hoş karşılanır.