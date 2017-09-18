Kirin 970, 1.2 Gbps Bağlantı Hızına Ulaşan İlk İşlemci Oldu!

Çinli teknoloji şirketi Huawei, yeni Kirin 970 işlemcisinin 1.2 Gbps bağlantı hızına ulaşan ilk işlemci olduğunu açıkladı.

Huawei’nin Kirin 970 işlemcisi, kategori 18 downlink ve kategori 13 uplink hızını destekleyen ilk işlemci oldu. Bu da Kirin 970’in 1.2 Gbps downlink hızına ulaşabileceği anlamına geliyor. Ne yazık ki Kirin 970, Huawei ve mobil cihazlar için test ve ölçüm cihazları üreten Alman şirket Rohde & Schwarz tarafından yapılan son testte bu hıza erişemedi.

Huawei ve R&S bu hıza ulaşmak için günümüzde taşıyıcılar tarafından pek çok alanda kullanılan 4x4 MIMO ve 256QAM gibi gelişmiş donanımlar kullandılar. 4x4 MIMO, cihazın operatör baz istasyonlarıyla iletişimi sırasında ek veri yolları kullanmasına izin vererek bağlantı hızını arttırır. 256QAM ise veri transferi sırasında gönderilen bit sayısını arttırarak hızı arttırır.

Huawei konuyla ilgili olarak R&S ile birlikte bu kadar yüksek bir bağlantı hızına ulaştıkları için mutlu olduklarını, Kirin 970’in LTE Cat.18 DL ve Cat.13 UL ile 1.2 Gbps bağlantı hızına ulaşarak LTE-A-pro kablosuz iletişim endüstrisinde kimin lider olduğunu gösterdiğini söyledi.

Huawei Mate 10’a güç verecek olan Kirin 970’in, Qualcomm’un Snapdragon 835’inin altında ezilmesini bekleyebilirsiniz. Fakat Snapdragon 835, Kategori 16 modem ile maksimum 1Gbps hızı destekliyor. Rakamlar Kirin 970’in rekabette ayakta durduğunu, hatta bir adım öne bile geçtiğini gösteriyor.