Huawei özgün işler sayesinde yakaladığı hızlı yükselişini sürdürüyor. Firma, çift ön ve arka kamerası ile Çin’den başlayacak yeni bir akımın temsilcisini tanıttı.

2017 yılında çıkan neredeyse bütün telefonların çerçevesiz ekran iddiası var. Geçtiğiğiz yıl Xiaomi Mi Mix ile başlayan bu hareket, Samsung’un ekranıyla ödül aldığı Galaxy S8 ile devam etti.

Huawei ise belkide çerçevesiz ekran konusunda en sessiz kalan firmalardandı. Ancak son tanıttığı telefon hem bu akıma devam niteliği taşıyor hem de yepyeni bir akımı başlatıyor: Çift ön kamera!

Teknik özellikleri ile orta seviyeli bir cihaz olacağını belirtebileceğim Maimang 6, başlangıçta Çin pazarında satışa çıkacak. Cihaz, firmanın önümüzdeki yıl çıkartacağı amiral gemilerinde kullanacağı yeni ön kamerası için deneme niteliği taşıyor olabilir. Ayrıca tek parçalı metal bir gövdeye ve bir parmak izi sensörüne sahip olduğunu belirtmeliyim.

Huawei Maimang 6 Teknik Özellikleri:

5,9 inç (2160 x 1080 piksel) Full HD, 2,5 D eğimli cam ekran

2.36GHz 8 çekirdekli Kirin 659 işlemci, MaliT830-MP2 GPU

4GB RAM, 64GB dahili bellek, 256GB microSD kart desteği

Hibrid Çift SIM girişi (nano + nano / microSD)

Çift tonlu LED flaşlı 16MP arka kamera, ikincil 2MP arka kamera

Yumuşak LED flaşlı 13MP ön kamera, ikincil 2MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 156,2 × 75,2 × 7,5 mm, Ağırlık: 164g

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS / Glonass, NFC

3340mAh batarya

Android 7.0 Nougat

Obsidyen siyahı, altın ve mavi renk seçenekleri

Huawei Maimang 6’nın küresel satış tarihi ile ilgili net bir açıklama yapmadı. Serinin bir önceki üyesi Maimang 5, sadece Çin’de satılmış olsa da 6, orta seviye telefonlar arasında kendini rahatlıkla gösterebilir. Bu nedenle küresel pazara çıkması bekleniyor.

Cihazın Çin’deki satış fiyatı ise 364 dolar olacak ve tıpkı Mate 10 ailesi gibi, 30 Eylül’de raflardaki yerini alacak.