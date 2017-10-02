Huawei Mate 10, Samsung DeX Gibi Masaüstü Görünümü Sunacak

Huawei'nin yakında duyurmaya hazırlandığı akıllı telefonu Mate 10'da Samsung DeX'de olduğu gibi PC desteğinin olması bekleniyor.

Samsung’un Galaxy S8 ile birlikte duyurduğu ve telefonu birer masaüstü platformuna çeviren Samsung DeX özelliğine rakip geliyor. Dünyanın en büyük mobil telefon üreticilerinden Huawei’nin de bu tarz bir mobil PC işine gireceği açıklandı. Yakında duyurulacak Huawei Mate 10’u bir PC gibi kullanmaya olanak tanıyacak yeni özellik, Samsung DeX’in aksine piyasadaki pek çok konektörle telefonu kullanabileceğinizi gösteriyor.

İlk olarak 2011’de Motorola Atric telefonlarında ortaya çıkan bu akım, Samsung DeX’lerle birlikte yeniden gündeme oturmuştu. Günümüzde bir Galaxy S8 satın alıp bir de üstüne opsiyonel olarak Samsung DeX satın almanın çok yüksek fiyatlara mal olduğu düşünüldüğünde, Huawei Mate 10’un yakında duyurulacak fiyatına göre DeX’ten daha avantajlı bir konuma gelebileceği düşünülüyor.

Elbette Huawei her şeyi en iyi şekilde sunmamış. Günümüzde görüntü alanında en sık kullanılan çıkış birimi HDMI yerine daha güncel olan DisplayPort’u tercih eden firma bu konuda müşterilerin kafasını karıştırabilir, ancak çeşitli dönüştürücülerle bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum.

Peki, sizce Huawei Mate 10’a gelecek bu yeni özellik telefonu satın almanız için güzel bir seçenek olabilir mi? Yoksa Huawei’nin daha çok çalışması mı gerekiyor? Yorumlarınızı bekliyorum.