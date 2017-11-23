Huawei, Mate 10 İle Batı Avrupa Ön-Sipariş Rekoru Kırdı!

Huawei, şu anlık sadece Çin'de resmi olarak satışa sunulan akıllı telefonu Mate 10'un, Batı Avrupa'da akıllı telefon ön sipariş rekorunu kırdığını belirtti.

Huawei'nin Batı ülkeleri pazarına girişi her geçen gün kendileri için iyi gelişmelerle sonuçlanıyor gibi gözüküyor. Huawei, Batı Avrupa pazarında önceki rekor sahibini %100 bir artışla geçerek, ön sipariş rekoru kırdı. Sadece Çin'de resmi satışta olan cihazı Batı Avrupa bölgesinde ön siparişe açtıklarından beri Huawei, ön sipariş sayısının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Mate 10 Pro 16 Ekim 2017'de piyasaya sürüldü. İngiltere'deki satışlar ise bir ay sonra 770 Pound'luk bir fiyatla ön siparişe başladı, ancak bu fiyat satışın başlamasından bu yana 700 Pound'a kadar düştü. Bu fiyat düşüşü sayesinde de Huawei'ye talep İngiltere ile birlikte epeyce arttı. Bu sayede de Huawei küçük bir indirim sayesinde ön sipariş rekorunu kırmış oldu.

Huawei Mate 10 modelleri yaklaşık 3 gün önce de ülkemizde satışa çıkmıştı. Yeni modelleriyle birlikte, Huawei gittikçe büyük telefon üreticileri arasındaki yerini almaya başladı. Görünüşe göre Avrupa ve Asya pazarında oldukça yüksek taleplerle de bu durumu destekler vaziyetteler. Siz ne düşünüyorsunuz?