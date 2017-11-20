Android dünyasında adı her zaman geçen şirketlerden olan Huawei, geçtiğimiz ay duyurduğu yeni telefonu Mate 10 Lite’ı Türkiye’de de satışa çıkardı.
Neredeyse çerçevesiz ekranıyla çok hoş bir tasarıma sahip olan Mate 10 Lite, sahip olduğu özellikleriyle de birçok Android kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru dünyanın çeşitli ülkelerinde satışa sunulmuş olan Huawei Mate 10 Lite, 2199 TL satış fiyatı ile artık Türkiye’den de satın alınabilecek.
Huawei Mate 10 Lite özellikleri:
- 5.9 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde ekran
- Android 7.0 Nougat işletim sistemi
- 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 işlemci
- 256 GB’ a kadar arttırılabilir 64 GB hafıza ve 4 GB RAM
- 16 + 2 MP çözünürlüklerinde, otofokus özelliğine sahip arka kamera
- 13 + 2 MP çözünürlüklerinde ön kamera
- Parmak izi okuyucu
- 3340 mAh büyüklüğünde batarya