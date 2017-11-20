Huawei’nin geçtiğimiz ay içerisinde duyurduğu yeni telefonlarından Mate 10 Lite, artık Türkiye’den de satın alınabilecek.

Android dünyasında adı her zaman geçen şirketlerden olan Huawei, geçtiğimiz ay duyurduğu yeni telefonu Mate 10 Lite’ı Türkiye’de de satışa çıkardı.

Neredeyse çerçevesiz ekranıyla çok hoş bir tasarıma sahip olan Mate 10 Lite, sahip olduğu özellikleriyle de birçok Android kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru dünyanın çeşitli ülkelerinde satışa sunulmuş olan Huawei Mate 10 Lite, 2199 TL satış fiyatı ile artık Türkiye’den de satın alınabilecek.

Huawei Mate 10 Lite özellikleri: