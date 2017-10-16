Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, özellikle de kamera donanımıyla dikkat çeken iki yeni amiral gemisi Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi.

Huawei, Almanya’da düzenlediği lansmanla birlikte iki yeni canavarını tanıttı. Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro isimleriyle gelen modellerden Pro versiyonu, 6 GB RAM versiyonuna sahip olmasıyla bir adım öne çıkıyor. Ayrıca ekranı da Mate 10’a göre biraz daha büyük.

İlk olarak her iki cihazın tüm özelliklerinin nasıl olduğuna bir bakalım:

Huawei Mate 10

5.9 inç büyüklüğünde, 2.5D kıvrımlı, Quad HD çözünürlüğünde ekran

8 çekirdekli Huawei Kirin 970 işlemci ve Mali-G72 grafik işlemcisi

4 GB RAM ve 256 GB’a kadar genişletilebilir 64 GB hafıza

EMUO 8.0 destekli Android 8.0 Nougat işletim sistemi

20 MP ve 12 MP çözünürlüğünde, Leica Summilux-H lensli ve çift tonlu LED flaşlı arka kamera

8 MP çözünürlüğünde ön kamera

Parmak izi ve kızılötesi sensörü

Hızlı şarj özelliğine sahip 4000mAh büyüklüğünde batarya

Boyut: 150.5 x 77.8 x 8.2mm, ağırlık: 186 gram

Huawei Mate 10 Pro

6 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 18:9 FullView ekran

8 çekirdekli Huawei Kirin 970 işlemci ve Mali-G72 grafik işlemcisi

4 GB RAM / 64 GB hafıza ve 6 GB RAM / 128 GB hafıza alternatifleri (bu modeller de 256 GB’a kadar arttırılabiliyorlar)

20 MP ve 12 MP çözünürlüğünde, Leica Summilux-H lensli ve çift tonlu LED flaşlı arka kamera

8 MP çözünürlüğünde ön kamera

Parmak izi ve kızılötesi sensörü

Hızlı şarj özelliğine sahip 4000mAh büyüklüğünde batarya

IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası

Boyut: 154.2 x 74.5 x 7.9mm, ağırlık: 178 gram

Her iki modelin kamera özelliklerine biraz daha yakından bakalım. Huawei, Mate 10 ve Mate 10 Pro’da gerçek zamanlı sahne ve nesne tanıma işlevselliği sunan yapay zeka motoru kullanmış. Ayrıca çekim yapacağınız sırada kameralar, en mükemmel ayarı otomatik olarak seçerek kullanıcılarına enfes bir fotoğraf ve video deneyimi yaşatacak. Bir diğer özelliği ise bir yazı metnini, sesi, konuşmayı ve görüntüyü anında 50’den fazla dile eş zamanlı olarak çevirebiliyor olması.

Huawei Mate 10 şampanya altın, klasik siyah, pembe altın ve moka kahverengi renk alternatifleriyle birlikte 3000 TL (vergisiz) etiket fiyatıyla bu ay 15’ten fazla ülkede satışa sunulacak.

Huawei Mate 10 Pro ise titanyum grisi, gece yarısı mavisi, moka kahverengi ve pembe altın renk alternatifleriyle birlikte 3430 TL’den (vergisiz) satışa sunulacak. Mate 10 Pro, ilk etapta aralarında Suudi Arabistan, Malezya, Singapur gibi ülkelerin bulunduğu 20’den fazla ülkede satışa sunulacak.