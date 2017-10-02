Sızıntılarıyla meşhur olan Evan Blass, Huawei Mate 10 Pro'nun basın görsellerini takipçileri ile paylaştı. Görünen o ki Huawei Mate 10 serisi, bu yıl çok can yakacağa benziyor.

Yaptığı sızıntılarla sürekli gündem konusu olan Evan Blass, bu sefer de karşımıza Huawei Mate 10 Pro basın görselleriyle çıktı.

Bildiğiniz üzere Huawei, 16 Ekim'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini kamuoyuna duyurmuştu. Bu toplantı ile Mate 10 serisine ait dört yeni amiral gemisini gün yüzüne çıkartmayı planlayan teknoloji devi, oldukça iddialı geliyor.

Yeni amiral gemisinde 18:9 bir ekrana ve son zamanlarda amiral gemilerin vazgeçilmezi haline gelen çift kamerayla kullanıcıların huzuruna çıkacak olan Huawei, şık tasarımıyla oldukça çok konuşulucak.

İnce çerçevesiyle dikkatleri üzerine toplayan Mate 10 Pro'nun, birçok kullanıcının tercihi olması bekleniyor. Yeni tanıtılacak Mate 10 modelleri hakkındaki bilinen ufak detayları bir araya getirecek olursak; Mate 10 ve Mate 10 Pro, QHD+ çözünürlüğe sahipken, Lite modelinin ise FullHD bir çözünürlüğüne sahip olduğuna şahit olmaktayız. Farklı fiyat seçenekleriyle karşımıza çıkacak olan dört yeni Mate 10 modelinin en uygunu ise Mate 10 Lite olacak.

Mate 10 Pro'nun çift kamera kurulumundan bahsedecek olursak, telefonun arka tarafında lazer otofokus ve OIS destekli çift LEICA kamera yer alıyor. Evan Blass'ın yapmış olduğu sızıntı ile bu kamera lenslerinden en az birinin f/1.6 diyafram aralığına sahip olduğunu öğrenmiş oluyoruz.

Kirin 970 işlemcisinin tüm nimetlerini arkasına alacak olan Mate 10 serisinin, ''Yapay Zeka'' konusunda da oldukça iyi işler çıkartması bekleniyor. Son olarak Mate 10 Pro Android Oreo ve 4000 mAh'lik bir batarya ile kutudan çıkması bekleniyor.