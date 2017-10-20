Huawei Mate 10 Pro DxO'dan Yüksek Not Aldı

Yapılan testlerden yüksek not alan Huawei Mate 10 Pro, DxO'nun da övgüsünü kazandı.

DxO son zamanlarda çok sayıda fotoğraf testine imza atıyor. iPhone 8 94, iPhone 8 Plus 94, Samsung Galaxy Note 8 94, ve Google Pixel 2 98 almıştı bu testlerden.

Şimdiyse Huawei Mate 10 Pro’nun detaylı bir testi ile karşı karşıyayız.

Genel not ortalaması ile yetinecek olanlar için belirtelim: Cihaz, 97 aldı. Daha detaylı bilgi isteyenler, DxO Labs’ın aşağıdaki test sonucuna göz atabilirler.

Huawei Mate 10 Pro, fotoğraf performansı alanında uygulanan testten 100 alırken, video performansı alanında ise 91 aldı. Yüksek detay koruma hassasiyeti ve düşük ses seviyeleri nedeniyle de 5 yıldızlı pekiyiye layık görülen cihaz, aynı zamanda geniş dinamik aralık ve 2x zoom modunda övgüye değer bir detaylandırma performansı sergiledi. DxO’ da, Mate 10 Pro’nun ‘Geniş’ aralık modunu sevdiğini belli ediyor. Zira bu mod ile iPhone 8 Plus’ın ‘Portre Modu’ndan daha iyi performans sergiliyor.

Cihaz, video tarafında ise hızlı ve hassas oto odaklama özelliğiyle övgü kazanıyor.