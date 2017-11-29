Huawei Mate 10 Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 10 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Aralığın ilk haftasında ülkemizde satışına başlanacak olan cihazın resmi satış fiyatı 4 bin 399 TL.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin Ekim ayında tanıtımını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi Mate 10 Pro, nihayet Türkiye’de de raflardaki yerini alıyor. Çift kamerası ve güçlü donanımlarıyla ön plana çıkan Huawei Mate 10 Pro, Aralık ayının ilk haftasında tüketicilerle buluşacak.

4GB ve 6GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olan Mate 10 Pro, Huawei’nin kendi ürettiği Kirin 970 işlemcisi ile oldukça iyi bir performans sağlıyor. 64 ve 128GB dahili depolama seçeneği bulunan cihazın hafızası MicroSD kart ile 256GB’a kadar arttırılabiliyor.

Arkada 20 MP ve 12 MP çözünürlüğünde olmak üzere iki kamerası bulunan Mate 10 Pro, Leica Summilux-H lens ile son derece kaliteli fotoğraflar elde etmenize imkan tanıyor. Ayrıca hızlı şarj destekli 4000mAh batarya ile şarj bitme sorununuz da neredeyse ortadan kalkıyor.

Ne yazık ki artan dolar kuru ve mevcut vergilerden Huawei Mate 10 Pro da nasibini alıyor. Global pazardaki fiyatı 800 ile 900 dolar arasında değişen Huawei Mate 10 Pro’nun Türkiye fiyatı 4 bin 399 TL.

Sizce Huawei Mate 10 Pro bu fiyatı hak ediyor mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.