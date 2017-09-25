Huawei Mate 10 Tanıtım Afişleri Geldi f/1.6 Çift Arka Kamera

Huawei'nin oldukça iddialı gelen yeni amiral gemisi modeli Mate 10'un tanıtılmasına kısa bir zaman kaldı.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro için promosyon materyalleri sızdırıldı. Sızdırılan belgeler cihazın can alıcı özelliklerini ortaya çıkarıyor. Odak noktaları ise kameralar ve yapay zeka kabiliyetleri.

Yapay zeka uygulamalarına donanımsal olarak tam destek sunan Kirin 970, Huawei Mate 10 ürünlerinin kalbinde yer alacak. Bu özelliğe istinaden posterlerin bir çoğunda pazarlanmaya çalışılan özellik yapay zeka gibi görünüyor.

İlgi çekici bir not olarak, cihazın içindeki yapay zeka asistanı internet bağlantısı yokken kamerada görülen yazıları telefonunuzda kullanabileceğiniz metinlere çevirebilecek. Tüm bu özellikleri mümkün kılan donanım Kirin 970'te yer alan NPU, yani sinirsel işleme ünitesi.

Kameraya gelecek olursak, iki adet SUMMLUX-H lense sahip olacak cihaz, sadece biri için değil ikisi için de f/1.6 diyafram açıklığı sunuyor. Cihazın arkasındaki yerleşimleri de elden geçirilmiş olan kameralar gece fotoğraflarında LG V30 gibi iddialı gelecekler.

Bunlar dışında su geçirmez olacak cihaz, 1,2 Gbps'lik indirme hızlarına da ulaşabilecek. 4.000 mAh'lik bir pilden gücünü alacak olan akıllı telefonun bu sefer pilini akıllı bir sistem yönetecek. Hızlı şarj da tabiki mevcut.

Huawei Mate 10, tüm diğer dostlarıyla birlikte 19 Ekim'de tanıtılacak.