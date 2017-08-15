Huawei Mate 10 Tasarım Görselleri Sızdırıldı

Huawei'nin "iPhone 8 katili" olarak adlandırdığı 2017 yılı ikinci amiral gemisi Mate 10'un tasarım görselleri paylaşıldı.

Hakkında üç beş şey bildiğimiz Huawei'nin son derece iddialı yeni phableti Mate 10, tasarım görsellerinden oluşturulmuş bir videoyla karşımıza çıktı.

Videoda gösterilen tasarımın firma tarafından daha önce onaylandığını bildiğimiz için cihazın muhtemelen bu tipte olacağını söyleyebiliriz. 6,1 inçlik QHD çözünürlüklü ekrana sahip telefon yeni nesil Huawei çipseti Kirin 970'ten gücünü alacak. Depolama kısmında 6 GB RAM ve 64 GB depolama hizmet veriyor.

Daha önceki Huawei amiral gemilerinde de gördüğümüz gibi Mate 10'un arka tarafında Leica markalı çift kamera yer alacak. Android 7.0 Nougat ile geleceği söylenen akıllı telefon 4.000 mAh'lik bir pil ile gelebilir.