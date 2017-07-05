Huawei Mate 10, Uçtan Uca Ekran ile Gelebilir

Teknoloji devi Çinli üretici Huawei'nin bu yılki phabletinin tanıtılmasına kısa bir zaman kala hakkındaki bilgiler de kesinlik kazanmaya başladı.

Çinli akıllı telefon ve teknoloji üreticisi Huawei, uzun bir zaman önce ülkemizde de kendisine yer bulmuş ve ciddi bir pazar payına sahip olmuştu. 2017 yılı büyük ekranlı telefonu olacak olan Mate 10'a yaklaştıkça bilgiler de ortaya çıktı.

Huawei Mate 10, geçtiğimiz yılların aksine bu yılın trendi olan 18:9 en-boy oranına sahip bir ekranla gelecek. 6 inç 2160x1080 çözünürlüğe sahip olacak model, öncülüne göre daha uzun bir gövdeye sahip olacak ancak daha yüksek bir ekran-gövde oranına ve daha dar bir gövdeye sahip olarak kullanım kolaylığı sağlayacak.

Performans olarak hiç bir rakibinden geri düşmeyecek telefon Huawei tarafından üretilen HiSilicon Kirin 970 kullanacak. 10nm bandında üretilen işlemci yüksek performans ve düşük ısı üretimi sağlayacak.

Kamera alanında 3 boyutlu algılama ve arttırılmış gerçeklik teknolojileriyle gelmesi beklenen telefon tahminen Ekim ayı civarında tanıtılacak.