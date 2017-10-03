Huawei Mate 10'un Tahmini Fiyat Aralığı Belli Oldu!

Huawei Mate 10 çok yakında tanıtılacak. Özellikleri ve donanımıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan amiral gemisinın fiyatı belli oldu.

Huawei Mate 10 hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Fransa'dan gelen bir rapora göre Huawei Mate 10'un, Samsung DeX benzeri bir özelliğe sahip olacağı ortaya çıkmıştı.

Yeni Kirin 970 işlemcisinden güç alacak olan Mate 10'da Samsung DeX'de olduğu gibi PC desteği olacak. DeX'in karşısına çıkacak olan Huawei, yeni telefonunu PC gibi kullanmaya olanak tanıyacak.

''Akıllı Makine'' olarak nitelendiren Mate 10'un fiyatı da gün yüzüne çıkartıldı. Galaxy Note 8'e çok yakın bir fiyatı olması beklenen amiral gemisinin tahmini fiyatıysa 930 ila 940 avro olarak tahmin ediliyor. 16 Ekim'de düzenlenecek olan basın toplantısıyla tanıtılacak olan Mate 10, çift kamerası ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Mate 10'da bulanacak olan çift kamera kurulumundan bahsedecek olursak, telefonun arka tarafında lazer otofokus ve OIS destekli çift LEICA kamera yer alıyor. Bu kamera lenslerinden en az birinin f/1.6 diyafram aralığına sahip olduğu biliniyor. Kirin 970 işlemcisinin tüm nimetlerini arkasına alacak olan Mate 10 serisinin, ''yapay zeka'' konusunda da oldukça iyi işler çıkartması bekleniyor.