Huawei Mate 10'un ilk Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Huawei'nin iddialı yeni amiral gemisi phabletinden ilk tanıtım videosu yayınlandı. Videonun tamamında kameraya verilecek önem vurgulanmış.

Huawei'nin iPhone 8'e rakip olacağı telefon olarak lanse ettiği amiral gemisi Mate 10, sızıntılar ve görsellerle yakın zamanda gündemimizdeydi. Note 8 istilasının ardından yeni bir videosu yayınlanan akıllı telefonun kamerasına vurgu yapılıyor.

Huawei'nin bu yıl çıkardığı amiral gemisi P10 ikilisine ek olarak çıkaracağı Mate serisinin son üyesi olacak Mate 10, çerçevesiz ekran ve iddialı bir donanımla gelecek gibi görünüyor. Şimdiye kadar vurgulanmayan nokta olan cihazın kamera departmanına Huawei Deutschland'ın resmi YouTube kanalından yanıt geldi. Cihazın kamerasına atıfta bulunulan videoyu alttan izleyebilirsiniz.

Videodan gördüğümüz üzere iki kameraya sahip olacak akıllı telefon 12 MP'lik renkli, 20 MP'lik siyah-beyaz bir sensöre sahip olacak. Arka kamera kurulumunda yine Leica'nın imzasını taşıyan akıllı telefon, 10nm'lik HiSilicon Kirin 970 işlemcisiyle gelecek. Ekran kısmında 18:9 en-boy oranında 2160x1080 çözünürlüklü bir panelin yer alması bekleniyor.