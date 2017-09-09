Huawei Mate 10'un Yeni Modeli Detaylandırıldı!

Huawei'nin merakla beklenen akıllı telefonu Mate 10 ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Huawei'nin merakla beklenen akıllı telefonları Mate 10 ve varyantları hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Bilgiler ışığında cihazın en az iki farklı varyantı olacağı kesinleşti diyebiliriz.

"Alps" ve "Blanc" kod adlı iki farklı versiyonu olacağını öğrendiğimiz cihaz, Huawei'den beklendiği üzere sektörünün en iyi donanımını taşıyacak. Eskiden olsa phablet diyebileceğimiz kategoride yer alan 6 inç civarı ekrana sahip akıllı telefonlar, günümüz piyasasında artık neredeyse normal hale gelmiş durumda.

Geçen yılın Mate serisi akıllı telefonlarının toplamda dört farklı varyantı bulunuyor: Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design Edition ve Mate 9 Lite. 2017 yılı için bu modellerin tümünün yenilenip yenilenmeyeceği belli olmamasına rağmen en az üç varyant olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Öncelikle Blanc adından başlayacak olursak, Mate 10 Pro olması beklenen model, Huawei Kirin 970 çipsetini 1440x2880 5,99 inçlik ekranı ve 6 GB RAM'i taşıyacak. Depolama kısmında 64 ve 128 GB'lık iki seçenek olması bekleniyor. Çözünürlükten anladığımız üzere cihazın ekranı 18:9 en boya sahip olacak ve çerçevesiz bir dizayn bekleniyor. 7,5 mm'lik kalınlığa sahip olması beklenen cihaz bu incelikte 4.000 mAh'lik bir pile de ev sahipliği yapacak. Kameralar kısmında Leica işbirliğiyle hazırlanan 12 ve 20 MP'lik çift kamera kurulumu Optik Görüntü Sabitleyici ve LG V30'un f/1,6'lık diyafram açıklığına rakip bir donanıma sahip olacak. Diğer özellikler arasında cihazın IP68 su ve toz geçirmezlik ve Cat. 16 LTE bağlantısı yer alıyor. Cihaz Android Oreo üzerinde EMUI 6.0 yüklü olarak gelecek.

Hakkında daha az şey bilinen Alps ile devam edelim. Model donanım olarak Blanc ile yarışır durumda olsa da sanıyoruz ki en büyük fark ekran olacak. Standart 16:9'luk ekrana sahip olması beklenen cihaz 2560x1440 çözünürlüğe sahip olacak. Mate 10 Lite olması beklenen Alps, yine Huawei Kirin 970 sahibi ancak bu kez RAM 4 GB seviyesinde ve dahili depolama seçeneği sadece 64 GB. 4G hızında Blanc'a göre geride olan cihaz Cat. 12 LTE standardına sahip olacak ve 8,23 mm'lik kalınlıkla gelecek.

Mate 10 serisinin Eylül 16'da Münih'de tanıtılmasının ardından tüm sorulara yanıt alınacak. Takipte kalın.