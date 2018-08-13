Huawei Mate 20 Lite’ın Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

Huawei’nin her yıl çıkarttığı ikinci amiral gemisi serisi Mate’in yeni üyelerinden birisi olacak Huawei Mate 20 Lite’a dair görseller ortaya çıktı. Serinin en ekonomik üyesi olması beklenen Mate 20 Lite, görünümüyle amiral gemilerini aratmıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Huawei, yakaladığı satış başarısıyla Apple ve Samsung gibi devlerin karşısında ciddi bir tehdit olduğunu kanıtladı. ABD ve Çin arasındaki ticari savaşın ilk kurbanlarından birisi olarak ABD pazarına doğru düzgün satış yapamayan şirket, buna rağmen Samsung ve Apple’ın ardından dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri sıralasında üçüncülüğün sahibi.

Firmanın bu başarısının ardında elbette Samsung benzeri bir strateji olarak yorumlayabileceğimiz bir yaklaşım var. Her yıl P ve Mate serilerine yeni üyeler ekleyen firma, her yeni modelin bir standart, bir üst, bir de bütçe sürümünü satışa sunuyor. P20 cihazlarını gördükten sonra Mate serisine karşı heyecanı alevlendiren Huawei, artık bu cihazlar için sayılı vakit kaldığından sızıntılara engel olamıyor. Firmanın Mate 20 cihazlarındaki bütçe sürümü olacak Mate 20 Lite’ın bütün tasarım özellikleri de sızdırılmış bulunuyor.

Huawei Mate 20 Lite tam olarak aşağıdaki gibi görünecek:

rCihazın arka tarafında dikey ve ortaya konumlandırılmış çift kamerayı görüyoruz. Hemen altında duran parmak izi okuyucusu da dikkat çekiyor. Arka yüzeyin yanlardan kavisli olması, tutuşu kolaylaştıracak bir etmen. Ayrıca tüm fiziksel butonların da sağ tarafta olduğunu görüyoruz. Sol tarafta ise cihazın SIM kart tepsisi yer alacak. Alt tarafında bir USB Type-C bağlantı noktası bulunduğu için cihazın Quick Charge 3.0 desteği sunacağına garanti gözüyle bakıyoruz.

iPhone X ile sektörel bir standart haline gelen çentikli ekranın boyutu 6.3 inç olacak. Full HD + (2340 x 1080) çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 2.5D kavisli cam ile gelecek. Telefonda 6GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesiyle Huawei’nin Kirin 710 işlemci yongası bulunacak. Yine Huawei’nin kullanıcı arayüzü EMUI 8.2 ile desteklenen Android 8.1 Oreo işletim sistemi standartlar arasında bulunuyor.

Huawei Mate 20 Lite beklenen teknik özellikleri: