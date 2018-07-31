Huawei Mate 20’nin Yeni Bir Görüntüsü Sızdırıldı

Piyasada yüzlerce telefon olduğu ve ne yazık ki birçoğunun da birbirine benzediği hepimizce malum. Ancak bazı telefonlar birbirine öylesine benziyor ki akıllara istemsizce ‘çakmasını mı yaptılar acaba?’ sorusu geliyor.

Akıllı telefonlara olan ilgi ve merak, haliyle beraberinde canlı bir telefon sektörü oluşmasına da taban hazırladı. Birbiri ile yarışan markalar her ne kadar birbirlerinden farklı özellikler ortaya koymaya çalışmış olsa da bir noktada benzer özelliklere yer vermeleri elbette ki kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra bir de bile isteye birbirlerini taklit edenler var.

Huawei’nin Mate 20 cihazı da bugün sızdırılan yeni görüntüsü ile Galaxy S10’a bir hayli benzetildi. Buna ek olarak Galaxy S9’daki Infinity ekran gibi kavisli olduğu görülen Huawei Mate 20, ekranından yansıyan bir görüntüyle, başka bir sorunun daha kapısını araladı.

Telefonun sağ üst köşesinde görünen köşeleri yumuşatılmış dikdörtgen siyahlık, bir yansıma mı yoksa cihaza ait bir ışık mı şu anlık bilinmez ancak genel hatları ile cihaz Galaxy S10’a neredeyse tıpa tıp benziyor. Bu bazı alıcılar için tercih sebebi olurken, bazı kullanıcılar için de gözden düşürücü bir hamle olarak görülebilir. Henüz çıkmadığı için kesin bilgilerine sahip olmadığımız cihaz, tanıtımının ardından netlik kazanacaktır.