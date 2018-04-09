Huawei Mate 20 Tüm AnTuTu Skorlarını Tarihe Gömdü!

Huawei Mate 20'ye ait olduğu iddia edilen bir AnTuTu puanı çevrimiçi olarak paylaşıldı. Eğer puan gerçek ise Huawei Mate 20'nin performansı ile rakiplerine toz yutturacağını söyleyebiliriz.

AnTuTu’nun yayınlamış olduğu ve en iyi performans gösteren Android telefonları listeleyen Global Top 10 Best Performance Android Phones Şubat 2018’in zirvesinde Huawei’nin Kirin 970 işlemcisini kullanan Honor V10 ve Huawei Mate 10 Pro modelleri yer alıyordu. Fakat Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da sızdırılan AnTuTu sonuçları, Kirin 980 işlemcisinden gücünü alan Mate 20’nin 356,819 puan ile rekorları yerle yeksan ettiğini gösteriyor.

Zaten AnTuTu puanları açısından listenin zirvesinde Kirin 970 işlemcili akıllı telefonlar bulunduğundan Kirin 980’li Mate 20’nin şu ana kadarki en iyi puanı alması normal gelebilir. Fakat Mate 10 Pro’nun 214707 ve Honor V10’un 213,758 puan altığını düşünürsek Mate 20’nin 350 binin üzerinde puan alarak nasıl bir performans artışı vaat ettiğini daha iyi yorumlayabiliriz.

Mate 20’nin AnTuTu performansını gösteren görsel, cihazın özellikleri ve yeni Kirin 980 işlemcisi hakkında herhangi bir detay paylaşmamış olsa da önceki sızıntılardan Kirin 980’in TSMC tarafından 7 nanometre üretim süreci ile üretileceğini biliyoruz. Cortex A75 çekirdeklerinden gücünü alan işlemcide, yapay zeka görevleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir NPU birimi de yer alacak. Ayrıca Mate 20, Mate 20 Pro ve yeni nesil tüm Huawei amiral gemilerinde Bluetooth 5.0 desteği olacak.

Sızıntılara göre yeni Huawei Mate 20, standart 16:9 formatında 5,9 inçlik QHD çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Fakat Mate 20 Pro’da boyut 6 inç, format ise 18:9 olarak değişecek. 4GB ve 6GB RAM’e sahip olacak cihazlarda 64GB ve 128GB dahili depolama alanı bulunacak. Ayrıca söylentilere göre Mate 20 Pro’da bir de 6GB RAM + 256GB dahili depolama seçeneği bulunacak. Her iki cihazda da 20MP+12MP çift arka kamera bulunacakken, söylentiler ekrana entegre parmak izi tarayıcının da bulunabileceği yönünde.