Huawei Mate 9 İle Çekilmiş 140MP Çözünürlüğündeki Muhteşem Fotoğraf!

Huawei’nin bu seneki canavarı olan Mate 9 ile çekilmiş 140MP çözünürlüğüne sahip fotoğrafı görünce “Bizim telefonlar ne çekiyor?” diye düşünebilirsiniz.

Piyasa özellikle Samsung ve Apple telefonları ile ön plana çıkıyor olsa da aslında Sony, LG ve HTC gibi markaları bile geride bırakabilen bir Huawei bulunmakta. P9’da Leica ile yaptıkları anlaşmayla harika bir kamera, Mate 9 ile ise şahsen yılın en iyi büyük ekranlısı seçtiğimiz bir telefon ortaya çıkaran Huawei, şimdi de oldukça etkileyici bir fotoğraf ile karşımıza çıkıyor.

Tamı tamına 140MP çözünürlüğüne sahip bir görsel ile Mate 9’un reklamını yapan Huawei, aşağıda görebileceğiniz görsel ile scroll yapa yapa bitmeyen bir çekim sunmuş.

Görsele geçmeden telefondan bahsetmek gerekirse 5.9 inç gibi Full HD dev ekrana sahip olan telefon, 2.4Ghz hızındaki HiSilicon Kirin 960 çipseti, Mali-G71 MP8 grafik işlem birimi, 4GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip. 20MP + 12MP çözünürlüğünde Leica yapımı çift arka kamera, 8MP de ön kameraya sahip olan cihaz, yayınlanan görselde Paris, Londra, New York, Tokyo ve Hong Kong’un olduğu toplam 7 şehrin çekilmiş görüntülerinin birleşmesiyle elde edilmiş bir oldukça geniş görseli paylaşıyor. Bu görseli enine olacak şekilde aşağıdan, tam halini ile buradan görebilirsiniz.