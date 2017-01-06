Huawei Mate 9 Pro ve Porsche Design, Google'ın Daydream Mimarisini Destekleyecek

Huawei iki bomba akıllı telefonu Huawei Mate 9 Pro ve Porsche Design Mate 9'un, Daydream sanal gerçeklik mimarisini destekleyeceğini açıkladı.

Google, 2016 yılının Kasım ayında, sanal gerçeklik platformu Daydream'i kamuoyuna duyurmuştu. Mimari özellikle mobil sanal gerçeklik için geliştirilmişti. ZTE Axon 7 ve ASUS ZenFone AR, Daydream'i destekleyen ilk akıllı telefonlar oldular.

Daydream ailesi iki yeni üyeyle genişliyor. Huawei Mate 9 Pro ve Porsche Design Mate 9 da, sanal gerçeklik dünyasına katılacak. Her iki telefonda 5.5 inçlik 2K ekrana ve Kirin 960 işlemcisine sahip. Huawei'in, Mate 9'u listeye almaması biraz üzücü olsa da amiral gemisi cihazlar, üstün bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak. Huawei halihazırda, Samsung ve Apple'ın ardından dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi konumunda.

Çinli dev zaten kendisine ait 95 derece açılı bir gözlüğü üretti bile. Söz konusu VR gözlüğünün ne zaman satışa sunulacağı ise açıklanmadı.