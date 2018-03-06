ABD pazarında ciddi krizlerle yüzleşen Huawei, Mate serisinin uygun fiyatlı üyesini sonunda satışa çıkarttı. Honor 7X ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan cihaz, Android Oreo 8.0 ile birlikte geliyor.

Asyalı alternatif üreticiler arasından sıyrılıp Apple ve Samsung’dan sonra en çok tercih edilen akıllı telefon üreticisi haline gelen Huawei, ABD pazarına soktuğu Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerinin, ülkedeki operatörler tarafından satışa çıkartılmamasıyla şok geçirdi. Kar oranını yükseltmek ve hedeflerine ulaşmak isteyen firma, Türkiye’de de resmen pazara girdiği yan firması Honor ile durumu toparlamaya çalışıyor.

Honor’u sokmadığı ABD gibi seçkin pazarlarda Honor bandrolü ile ürettiği cihazlara kendi markasını basıp modeli değiştiren Huawei, özellikleri de biraz geliştirip ciddi bir alternatif yaratmış oluyor. Kısa süre önce ABD’de satışa sunulan Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun özel versiyonu olan Porsche Design serisi beğenilse de uygun fiyatlı cihaz arayanlara göre bir seçenek bulunmuyordu.

Aslında Honor 7X ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olan Mate SE, 229 dolarlık fiyatına rağmen güçlü bir performans sunuyor. 5.99 inçlik FHD+ LCD ekranı dışında 4GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesiyle geliyor. Honor 7X’de bu değerler 3 GB RAM ve 32 GB depolama şeklindeydi.

Metalik gövdesi ile birlikte gelen Mate SE, 2.36 GHz hızındaki Kirin 659 işlemcisiyle güçleniyor. Arka panelde bulunan çift kamera 16 megapiksellik ana sensör ve 2 megapiksellik ikincil bir sensör içeriyor. Tüm bu teknik kapasiteye gereken enerjiyi 3.340 mAh gücünde bataryası veriyor. Cihaz Google’ın son Android sürümü olan 8.0 Oreo ile birlikte raflardaki yerini alıyor.

Tasarım söz konusu olduğunda cihaz, Huawei Honor 7X ile benzerlik taşıyor. Metalik bir gövdeye yerleştirilmiş 5,99 inç FHD + LCD ekrana sahip olan Honor 7X, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Ancak Mate SE, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı içeriyor. Honor 7X ABD’de 199 dolara alıcı bulurken Huawei Mate SE’nin fiyatı 229 dolar olarak açıklandı. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Huawei Mate SE Teknik Özellikleri: