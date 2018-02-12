Huawei, 'Mate X' İsmini Tescilledi!

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, AB Fikri Mülkiyet Ofisi'nden yeni bir isim patenti aldı. Patent, cep telefonları kategorisi altında bulunan akıllı telefonlar bölümünden alındı.

Son yılların en büyük gelişme gösteren şirketlerinden birisi olan Huawei, başarılı modelleriyle pazar payını iyiden iyiye artırdı. Şirket son yılların en çok ürün satışı yapan telefon üreticileri içerisinde ilk sıralarda yer alıyor. Yakın zamanda yeni bir amiral gemisi tanıtmaya hazırlanan Huawei, AB Fikri Mülkiyet Ofisi'nden aldığı yeni bir patentle gelecek yıllarda çıkartacağı yeni telefonunun ismini de tescillemiş oldu. "Mate X" adını taşıyan yeni patent hakkında telefonun ismi dışında bir başka hipotez daha ortaya atıldı.

Ortaya atılan hipoteze göre "Mate X" ismi Huawei'in yeni modellerinden birisinin ismi olmayabilir. Şirket, son yıllarda büyümesine bağlı olarak uluslararası piyasalarda birçok dev akıllı telefon üreticisiyle de rekabet içinde bulunuyor. Bu yeni hipotez de tam olarak buraya oturuyor. Söylentilere göre Huawei, bu yeni isim patentini aldı, çünkü rakip firmalar ürettikleri yeni ürünlere bu ismi vererek Huawei'nin imajına zarar verebilirler.

Huawei'nin ürün yelpazesi arasında benzer bir isim taşıyan bir cihaz zaten halihazırda bulunuyor ancak bu ürün bir akıllı telefon değil. Bu ürün geçtiğimiz yıl çıkan Huawei Matebook X yani bir bilgisayar. Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB kapasiteli bir SSD'ye sahip bir Windows 10 dizüstü bilgisayarı. Bu cihazın varlığı, Huawei'nin, Mate X markasını sadece rakiplerinden korumak için markalaştığına dair hipotezi daha güçlü kılıyor. Öte yandan, Apple'ın iPhone'un 10. yıldönümü için özel bir sürümü olan iPhone X'u piyasaya sürdüğü de bilinen bir gerçek. Zira Apple'ın akıllı telefon piyasasına çıkardığı ürünlerle öncülük ettiği de ayrı bir yerde duruyor. Huawei, Mate 10'un bir varyantını piyasaya sürerek benzeri bir şey yapmayı planlıyor olabilir.

Şu anda sadece söylenti olarak teknoloji dünyasını meşgul eden bu isimle ilgili detayları, Huawei'nin bilgisayar ve telefon gibi yeni ürünlerini tanıtacağı MWC 2018'de öğrenebiliriz. Bildiğiniz üzere Webtekno olarak biz de MWC için Barcelona'da olacağız ve böyle bir durum gerçekleşirse size anlık olarak bildireceğiz.