Huawei, MateBook D(2018) sürümünü yükselttiğini açıkladı. Yeni yükseltme ile birlikte Nvidia MX150 ekran kartları tercih edildi.

Yalnızca telefonlarda değil dizüstü bilgisayarlarda da artan fiyatlar, bizleri farklı alternatifler aramak zorunda bıraktı. Bu konuda imdadımıza Xiaomi, Huawei gibi Çinli firmalar yetişti. Diğer üreticilere göre daha uygun fiyatlı bilgisayarlar üreten bu firmalar, bunu yaparken tasarım ve performanstan taviz vermiyorlar. Son yıllarda bu firmaları da kaybediyoruz gibi duruyor.

Huawei, 2018’de satışta olacak Matebook D’lerde ekran kartı olarak Nvidia MX150 kullanacağını açıkladı. Yalnızca 16.9 mm kalınlığa sahip 15.6 inçlik Full HD ekranlı Huawei MateBook D, Nvidia 940MX olan ekran kartını MX150’ye yükseltti. Yeni yükseltme ile birlikte 3 farklı MateBook D modeli duyuruldu. 8.5 saat video oynatacak şekilde 10 saate kadar pil ömrü, Dolby panoramik hoparlörler, iki adet USB 3.0 portu, 1 adet USB 2.0 portu ve 1 HDMI portuyla birlikte gelen Huawei MateBook D'yi, estetik görünümü ile istediğiniz yerde kullabileceksiniz.

Huawei MateBook D’lerin Nvidia MX150 ekran kartı ile sunduğu 3 farklı model şu şekilde:

i5-8250U / 8GB RAM / 256GB SSD / MX150 ekran kartı(790 dolar)

i5-8250U / 8GB RAM / 128GB SSD + 1TB HDD / MX150 ekran kartı(840 dolar)

i7-8550U / 8GB RAM / 128GB SSD + 1TB HDD / MX150 ekran kartı(1020 $)

Bilgisayarın bu fiyatlarına baktığımızda yurt dışı için uygun, ülkemiz için yine çok yüksek paralar istediğini düşünmemize sebep oluyor. 790 dolardan satışa sunulan giriş seviyesi MateBook D’nin ülkemizde 3.700-4000 TL arasında satışa sunulacağını öngörebiliriz. Peki, sizce böyle donanıma sahip bir bilgisayarın bu fiyatlardan satılması uygun mu? Yorumlarınızı bekliyorum.